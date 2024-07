Cum arăta Marcel “Maluma” Andrei de la Insula Iubirii 2024 înainte de tatuaje și fără barbă. E de nerecunoscut

Marcel de la Insula Iubirii a devenit viral pe rețelele de socializare de când a început emisiunea, care se află la sezonul cu numărul 8. Tânărul, supranumit ”Maluma”, este ispită și stârnește amuzamentul tuturor prin replicile sale.

Cum arăta Marcel de la Insula Iubirii 2024 înainte de tatuaje și fără barbă

Marcel a atras atenția și prin fizicul său care-i redă o atitudine de persoană neînfricată. Este aproape plin de tatuaje, are corpul lucrat la sală și este mai mereu cu zâmbetul pe buze.

Tânărul nu a fost dintotdeauna un excentric. Dacă ai vedea cu el o fotografie din trecut în mod cert nu l-ai recunoaște. Chiar te-ai uita de mai multe ori la Marcel de altădată și la Marcel din prezent. Astăzi, nu doar că este schimbat ca înfățișare, dar a dobândit și celebritate de câteva zile.

Așa cum se poate vedea în imaginea de mai jos, Marcel avea în trecut și o altă coafură de altfel. Barba îi lipsea cu desăvârșire, iar tatuajele erau absente inclusiv de pe mâini. În plus, părea o fire mai blândă spre deosebire de prezent.

Drama lui ”Maluma” de la Insula Iubirii

Dincolo de atitudinea jovială pe care o afișează în fața camerelor, cel supranumit ”Maluma” În trecut a suferit o dramă. De la vârsta de 15 ani a cunoscut tristețea divorțului părinților. Cu timpul, s-a resemnat.

”Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, a explicat Marcel la Insula Iubirii.

Concurentele au rămas impresionate de sensibilitatea pe care nu s-a sfiit să și-o exprime Marcel. Aveau impresia că este un bărbat foarte puternic, așa cum vrea să și pară de altfel. Maria, de exemplu, a rămas fără cuvinte după ce i-a auzit povestea.

”Eu când l-am văzut pe Marcel pentru prima dată la ceremonia ispitelor, îmi inspiră un bad boy și atât. Nicio secundă nu mi-a trecut prin cap că el are sufletul ăsta”, a explicat Maria la Insula Iubirii.