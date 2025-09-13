Cum arată Maria, fiica lui Gică Popescu. Imagini rare cu fata fostului căpitan al naționalei României

Gică Popescu are un băiat și o fiică de care este tare mândru. Iată cum arată Maria, ajunsă la vârsta de 22 de ani. Imagini rare cu fata fostului . Ce ocupație are, de fapt, și unde locuiește.

Cum arată Maria, fiica lui Gică Popescu

Maria, fiica lui Gică Popescu, este o tânără care surprinde cu fiecare apariție publică. Atrage toate privirile, fiind o prezență plăcută, care știe cum să se pună în valoare de fiecare dată când părăsește locuința.

De curând a reapărut la evenimente mondene și toată lumea a putut să vadă cum arată. Ajunsă la vârsta de 22 de ani, aceasta este o persoană atentă la felul în care arată, cu toate că nu este adepta intervențiilor chirurgicale.

Înaltă, suplă și cu un stil vestimentar modern fiica fostului căpitan al naționalei României nu se gândește doar la modă. Este implicată în mediul de afaceri, lansând recent o linie de ochelari de soare alături de Ianis Hagi.

Îmbrăcată destul de simplu, cu un top negru și câteva accesorii la baza gâtului Maria Popescu a fost în centrul atenției. Ochelarii de soare pe care tocmai i-a lansat au schimbat complet ținuta purtată de fiica lui Gică Popescu.

Fiica lui Gică Popescu, afacere cu ochelari de soare

Maria Popescu este încântată de afacerea pe care a pus-o pe picioare împreună cu Ianis Hagi. E recunoscătoare pentru sprijinul pe care l-a primit pentru a porni acest business, simțind că era un gol în acest sens pe piața din România.

„Este o colecţie care include 4 modele diferite. Toate sunt ceea ce considerăm noi clasice şi de ce ar avea nevoie fiecare om în garderoba sa . Sunt diferite, sunt colorate.

Cred că modul nostru în care comunicăm și brandingul sunt ceea ce ne disting de restul brandurilor de ochelari. Momentan, cred că suntem cu ochelarii de soare. Credem că era un gol pe piaţa din România pentru un brand de genul.

Credem că am adus ceva nou, fresh. De asta am lansat aici, în Piaţa Victoriei, să poată să vină toată lumea, să probeze cât mai multă lume”, a declarat fiica lui Gică Popescu, relatează .

Ce părere are Gică Popescu despre afacerea fiicei sale

Gică Popescu are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, Maria. Fostul căpitan al naționalei României a reacționat legat de afacere, subliniind că o încurajează pe tânăra de 22 de ani pe drumul pe care și l-a ales în viață pentru că a depus eforturi majore.

„Nu purtam ochelari de soare că aveam încă reflexe din perioada comunistă. În perioada comunistă nu existau ochelari de soare. Sunt foarte mândru de copiii noştri pentru că au avut, în primul rând, curajul să-şi asume o astfel de investiţie.

Se pare că eforturile pe care le-am făcut şi susţinerea lor de a învăţa şi de a merge la şcoli bune a dat roade. Nu puteam face altceva decât să îi susţinem.

Sunt convins că atunci când îţi propui un lucru cu adevărat este imposibil să nu îţi iasă. Sunt hotărâţi, au muncit foarte mult. Au muncit mai bine de 3 ani de zile să realizeze acest brand.

A venit şi momentul în care să-l lanseze. Cum am fost noi părinţoii lo născuţi ca să triumfe ala sunt şi ei”, a declarat fostul sportiv, mai arată sursa menționată anterior.

Ce studii are fiica lui Gică Popescu

Maria a primit o educație exemplară de la părinții săi, Gică și Luminița Popescu. A mers la cele mai bune școli din România, dar și din străinătate. O perioadă de 3 ani a locuit în Barcelona, unde a studiat la o facultate de business de top.

A fost studentă la ESADE, absolvirea având loc în anul 2022. Ulterior, a plecat din Spania pentru a se stabili la Londra, în Marea Britanie. A luat această decizie pentru a urma studii de masterat, la University of the Arts London (UAL).

În prezent, este responsabilă de o afacere pe care o construiește alături de Ianis Hagi cu care are o relație de prietenie foarte frumoasă. Mai mult, o consideră pe soția fotbalistului, Elena, drept sora sa, fiind nelipsită de la nunta fabuloasă.

Deși locuiește în Londra petrece o perioadă destul de lungă și în România. Maria Popescu e activă pe rețelele de socializare, unde postează imagini de la evenimentele la care este invitată sau din viața de zi cu zi.

Cum s-a descurcat în Barcelona

Gică Popescu i-a dat fiicei sale, Maria, o educație strictă. Fostul fotbalist a lăsat-o să se descurce cu bani puțini în timpul șederii sale în Barcelona. I-a trimis lunar o sumă mică, învățând-o în felul acesta să nu depășească anumite limite.

„A terminat ESADE, una dintre cele mai bune facultăți de business din lume, și sunt mândru de asta. Pentru că eu când am ales să nu mă fac antrenor, am ales tocmai pentru a le da copiilor mei continuitate la școală.

Și răsplata mi-a venit anul ăsta, când fata mea a terminat studiile Dar eu i-am zis «ok, îți plătesc școala, îți plătesc cazarea și îți dau 1.000 de euro pe lună să mănânci, să faci ce vrei tu.

În Barcelona, cu 1.000 de euro pe lună e greu. A trăit cu 1.000 de euro pe lună. Se ducea cu mașina dimineața la facultate și nu o lua pe autostradă, unde plătea 4 euro, o lua pe la munte, unde nu era taxă.

Vrei mai mult, muncește pentru mai mult. Banii nu pot să fie la liber, așa… Că banii sunt greu de făcut. O mie de euro, niciun leu în plus. Ei trebuie să realizeze care e valoarea banului”, a explicat în urmă cu ceva vreme Gică Popescu la .

Cum își ocupă timpul Maria Popescu

Fiica lui postează conținut despre afacerea proprie sau de la ieșirile cu prietenii. În plus, muncește din greu pentru business și nu petrece foarte mult timp în vacanțe, distracția fiind pe un loc secund.

Tânăra a dat de înțeles la începutul verii că este pregătită să renunțe la traiul din străinătate pentru a reveni pe meleagurile natale. „Nicăieri nu-i ca acasă!”, a scris Maria Popescu pe contul de Instagram, în urmă cu câteva luni.