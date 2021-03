Marian Tătic, bărbatul acuzat că ar fi agresat-o pe Laurette, a oferit primele declarații după presupusu episod violent petrecut în camera de hotel. Bărbatul susține că el este victima în această situație și că va face totul pentru a demonstra acest lucru.

Presupusul agresor îi transmite lui Laurette să recunoască că a acceptat să întrețină relații intime cu el contra unei sume de bani. Mulatra susține că a fost bătută cu bestialitate, însă Marian Tătic vrea să le demonstreze oamenilor legii că este acuzat pe nedrept.

Potrivit declarațiilor bărbatului, Laurette ar fi acceptat să întrețină relații intime cu el ontra unei sume de 5.000 de euro pentru întreaga noapte, însă situația a devenit mult mai tensionată atunci când tânăra ar fi încercat să-l jefuiască.

Cum arată Marian Tătic, agresorul lui Laurette. Primele declarații ale bărbatului: „A venit să ia banii pe prosteală”

Laurette Atindehou Innocencia, așa cum o cheamă în realitate pe cântăreață, ar fi încercat să-i ia banii bărbatului după doar câteva minute petrecute împreună, drept pentru care Marian Tătic a refuzat să-i mai dea o sumă mare de bani.

Presupusul agresor a recunoscut că Laurette este doar o femeie cu moravuri ușoare pentru el și că ea a încercat să-i ia banii din mână și că nu a fost vorba de niciun act de violență fizică.

„Avem la mine 7.500 de euro, banii mei, pe care îi aveam în plic. I-am arătat, ea pentru mine este o c…..ă. I-am zis atunci că nu-i pot da 5.000 de euro pentru 30 de minute. În momentul ăla a pus mâna în bani și nu am mai putut să-i iau de la ea decât extrem, extrem de greu. Și țipa că vreau să o omor. Eu m-am dus acolo să fac sex cu ea, nu să o omor.

M-am dus unde a vrut ea, am făcut ce a vrut ea. Totul a fost pentru bani, nu a fost relație sau altceva. Nici nu intra în discuție, pe ea am văzut-o de trei ori în viața mea. Știam că este o c…..ă. Sunt făcut praf gratuit. Departe de mine să fiu violator, că a spart poliția ușa… Eu am deschis ușa! Eram îmbrăcat, nu eram în chiloți. Poliția poate să confirme”, a declarat Marian Tătic pentru CANCAN.ro, unde pot fi văzute imagini în exclusivitate cu presupusul atacator.

Ce s-ar fi întâmpat, de fapt, în camera de hotel

Bărbatul a relatat evenimentele petrecute în camera de hotel și a oferit multe detalii despre care a fost, de fapt, situația în seara respectivă. Marian Tătic a declarat, pentru aceeași sursă, că Laurette nu i-a oferit „servicii” care să valoreze 5.000 de euro.

„Cum a ieșit din baie s-a pus în genunchi și mi-a făcut s… oral. A venit să ia banii pe prosteală. Păi eu mă duceam la hotel să vorbesc cu ea, la 9 seara? Păi ce să vorbesc cu ea? Ea mă aștepta în cameră, a rezervat-o pe numele ei. I-am zis că vin unde vrea ea. Dacă aveam în cap să o violez sau să o omor, păi mă duceam unde voia ea?

Ea se cunoștea cu aia de la recepție. Abia am reușit să iau plicul de la ea. Cum era să o las să plece cu banii mei? Am 1.90 metri înălțime și 100 de kilograme. Păi eu voiam să o bat? Nici vorbă că am băgat-o cu capul în toaletă. Acolo abia intră un porumbel, mergem acolo și vă arăt.

Am depus plângere împotriva ei pentru tâlhărie. Mi-e scârbă unde s-a ajuns. După ce s-a îmbrăcat cu body-ul și și-a pus pantofii cu toc, a ieșit din baie și mi-a făcut s… oral. Unul foarte prost, de altfel. Este extrem de slabă. Mi-a făcut s#% oral, apoi am făcut sex normal, se tot uita la telefon și apoi i-am zis ‘Nu pot să-ți dau banii ăștia’. Atunci mi-a băgat mâna în bani, să-i bage în geantă. Nu puteam să-i mai iau de la ea. 7.500 de euro, banii mei, cu care am venit. Nici măcar nu am apucat să finalizez.

Păi cum să-i dau 7.500 de euro pentru 30 de minute? A știut că vine să facă sex cu mine, din cauza asta a luat și camera de hotel. Hotelul e vai mama lui. Eu am vrut să o duc la un hotel OK, dar ea nu a vrut, m-a chemat acolo. Pentru ce a închiriat cameră și m-a chemat acolo? Nu pentru sex? Am poză, cu conversația, cu tot. Scandalul a pornit că a vrut să ia toți banii. Eu nu puteam să-i dau pe toți. Dacă zicea că vrea 100, 200… Dar nu 7.500 sau 5.000. Asta am declarat și la poliție și îmi susțin afirmațiile”, a mai spus bărbatul.

Marian Tătic, hotărât să facă dreptate

Marian Tătic vrea să facă dreptate în scandalul în care este implicat și are de gând să-și elibereze certificat medico-legal. Acesta a mai povestit ce sumă de bani ar fi vrut să-i ofere mulatrei și cum s-a năpustit ea asupra întregii sume.

„Eu am încercat să-mi iau banii înapoi, m-a lovit cu cotul în gură, m-a mușcat… O să-mi scot și certificat medico-legal. Cum să o desfigurez în bătaie? Nu are nimic, cu excepția unor zgârieturi pe genunchi și la mâini. La mâini am și eu, că m-a ținut de ele. Eu voiam doar banii, nimic altceva. De ce m-am dus cu ea la hotel? Păi dacă voiam să discut cu ea, nu mergeam la o cafenea? Mergeam la hotel?

Noi ne-am întâlnit cu o seară înainte și am stabilit tot. De asta m-am și dus la hotel. I-am luat body ca să-l îmbrace în timpul partidei de sex. Acesta este adevărul. Nu mă cheamă ea pe mine la ora 9 seara într-o cameră de hotel să vorbim. I-am promis că-i dau 5.000, dar nu am putut să-i dau suma asta pentru 10 minute.

Am făcut cu ea s#$ oral, normal și, când a venit vorba de a…l, mi-a zis că nu e pregătită. Acestea au fost vorbele ei. I-am spus că îi dau 5.000 de euro, dar i-am zis că mergem și noi într-o vacanță, undeva OK. I-am zis că îi dau 200, 300 de euro, i-am luat și body-ul… La revedere! Dar nu, ea dorea 5.000 de euro și a luat 7.500 de euro și i-a băgat în geantă. Ea a venit pentru sex și bani. Cum a venit din baie, s-a pus în genunchi și a venit la aparat. Eu, ce vorbesc, pot proba. A luat toți banii, parcă era ultima zi din viața ei. Mai mult de 100, 200 de euro nu merita”, a încheiat Marian Tătic.