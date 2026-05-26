Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe

E discret când vine vorba de familia sa, dar acum i-a lăsat pe toți mască. Ilie Dumitrescu a recunoscut că este mândru de fiica sa care a încheiat cu fast o etapă importantă din viață. Iată ce informație prețioasă a scos la iveală despre Mayra Daria.
Ilie Dumitrescu (57 ani) este un fost jucător de fotbal care se contrazice pe micile ecrane la capitolul sportiv. În planul personal are o familie unită despre care nu vorbește foarte des. În urmă cu puțin timp s-a declarat onorat și încântat că are o fată superbă și extrem de deșteaptă. S-a lăudat cu ea pe social media.
O filmare care îl arată cu un buchet imens de trandafiri roz i-a cucerit pe internauți. În cadru apare în timp ce urcă pe scările de la Palatul Parlamentului, în întâmpinare ieșind chiar fiica sa din relația cu Letiția Badea. Tânăra poartă o rochie elegantă neagră și pantofi cu toc, semn că se bucură de un eveniment grandios.
Mai exact, Mayra Daria Dumitrescu Badea (21 ani) a absolvit Facultatea de Științe Politice, analistul sportiv fiindu-i aproape în aceste momente. A recunoscut că este mândru de evoluția ei. În plus, a ținut să arate că șatena care cochetează cu modelingul este o persoană interesată de mai multe aspecte notabile.
„Felicitări pentru absolvirea Facultății de Științe Politice! Sunt mândru de tine și te iubesc”, a notat Ilie Dumitrescu, în dreptul filmării de pe Instagram. Peste 12.000 de persoane au apreciat postarea din online. „Prima mea postare pe TikTok și o zi foarte specială pentru mine împreună cu tata”, a scris Mayra Dumitrescu, pe social media.
„Am trăit niște momente de nedescris. Este un sentiment aparte. Mayra este un copil deosebit. Am trăit sentimentul acela că fata ta se transformă ușor-ușor într-un adult, că a mai făcut un pas în dezvoltarea ei profesională. M-a sunat multă lume ca să mă felicite.
Eu le-am spus că-i aștept și eu să le întorc urările, pentru că abia atunci vor înțelege ce simt eu acum. Mayra a făcut școala la Cambridge, da, acum a terminat această facultate și mi-a spus că mai vrea să mai facă una”, a dezvăluit Ilie Dumitrescu, pentru digisport.ro.
În urmă cu 2 ani fostul fotbalist din Generația de Aur a povestit ceva inedit. A explicat că Mayra și Toto au o relație foarte bună. Ei sunt copiii din al doilea mariaj, cunoscutul afacerist având încă 2 urmași (Dani și Sică) din prima căsnicie, cu Nela. Toți au primit o educație excelentă, la cele mai importante unități de învățământ din lume.
În altă ordine de idei, fostul sportiv este implicat în fotbalul româneasc. A venit cu o propunere șoc, declarând că i-ar plăcea să se schimbe o anumită regulă. Concret, nu dorește ca FRF să le obligă pe echipele din țara noastră să folosească pe tot parcursul întregului meci cel puțin un jucător U21.