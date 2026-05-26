Cum arată Mayra, fata lui Ilie Dumitrescu. Puțină lume știe

E discret când vine vorba de familia sa, dar acum i-a lăsat pe toți mască. Ilie Dumitrescu a recunoscut că este mândru de fiica sa care a încheiat cu fast o etapă importantă din viață. Iată ce informație prețioasă a scos la iveală despre Mayra Daria.

Ilie Dumitrescu, onorat că are o fată superbă și deșteaptă

Ilie Dumitrescu (57 ani) este un fost jucător de fotbal care . În planul personal are o familie unită despre care nu vorbește foarte des. În urmă cu puțin timp s-a declarat onorat și încântat că are o fată superbă și extrem de deșteaptă. S-a lăudat cu ea pe social media.

O filmare care îl arată cu un buchet imens de trandafiri roz i-a cucerit pe internauți. În cadru apare în timp ce urcă pe scările de la Palatul Parlamentului, în întâmpinare ieșind chiar fiica sa din relația cu Letiția Badea. Tânăra poartă o rochie elegantă neagră și pantofi cu toc, semn că se bucură de un eveniment grandios.

Mai exact, Mayra Daria Dumitrescu Badea (21 ani) a absolvit Facultatea de Științe Politice, analistul sportiv fiindu-i aproape în aceste momente. A recunoscut că este mândru de evoluția ei. În plus, a ținut să arate că șatena care cochetează cu modelingul este o persoană interesată de mai multe aspecte notabile.

„Felicitări pentru absolvirea Facultății de Științe Politice! Sunt mândru de tine și te iubesc”, a notat Ilie Dumitrescu, în dreptul filmării de pe Instagram. Peste 12.000 de persoane au apreciat postarea din online. „Prima mea postare pe TikTok și o zi foarte specială pentru mine împreună cu tata”, a scris Mayra Dumitrescu, pe social media.

Ilie Dumitrescu: ”Este un sentiment aparte”

„Am trăit niște momente de nedescris. Este un sentiment aparte. Mayra este un copil deosebit. Am trăit sentimentul acela că fata ta se transformă ușor-ușor într-un adult, că a mai făcut un pas în dezvoltarea ei profesională. M-a sunat multă lume ca să mă felicite.

Eu le-am spus că-i aștept și eu să le întorc urările, pentru că abia atunci vor înțelege ce simt eu acum. Mayra a făcut școala la Cambridge, da, acum a terminat această facultate și mi-a spus că mai vrea să mai facă una”, a dezvăluit Ilie Dumitrescu, pentru .

În urmă cu 2 ani fostul fotbalist din Generația de Aur a povestit ceva inedit. A explicat că Mayra și Toto au o relație foarte bună. Ei sunt copiii din al doilea mariaj, cunoscutul afacerist având încă 2 urmași (Dani și Sică) din prima căsnicie, cu Nela. Toți au primit o educație excelentă, la cele mai importante unități de învățământ din lume.

În altă ordine de idei, fostul sportiv este implicat în fotbalul româneasc. , declarând că i-ar plăcea să se schimbe o anumită regulă. Concret, nu dorește ca FRF să le obligă pe echipele din țara noastră să folosească pe tot parcursul întregului meci cel puțin un jucător U21.