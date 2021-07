Cum arată meteoritul care a căzut lângă Oslo! A luminat întreaga Norvegie. Video

A fost un adevărat spectacol pe cerul Norvegiei. Un meteor neobișnuit de mare, așa cum a fost numit de specialiști, a luminat sudul țării și a generat un show de sunet și lumină.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, experții spun că acesta a lovit Pământul, probabil nu departe de capitala Oslo. Și nu a mai durat mult până când au apărut pe internet diferite clipuri cu cele petrecute.

Cum arată meteoritul care a căzut lângă Oslo, Norvegia!

Concret, pe mai multe filmări postate pe se vede cât se poate de clar o lumină strălucitare deasupra portului Holmestrand, la sud de Oslo.

ADVERTISEMENT

Rețeaua norvegiană Meteor analiza înregistrările video și alte date pentru a încerca să identifice originea și destinația obiectului.

Conform primelor informații, ar fi putut să ajungă pe planeta noastră într-o zonă împădurită numită Finnemarka, la doar 60 km vest de capitala Oslo.

ADVERTISEMENT

„A fost o nebunie”, a declarat pentru Reuters Morten Bilet, care a văzut și a auzit meteoritul. Despre acesta se știe că a căzut cu 15-20 km pe secundă.

Înainte de prăbușire a luminat cerul nopții timp de aproximativ cinci până la șase secunde. De remarcat că cerul de vară era întunecat, zilele începând să fie mai scurte de la sfârșitul lunii iunie.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce am avut noaptea trecută a fost o bucată mare de rocă, care călătorea probabil între Marte și Jupiter, unde este centura noastră de asteroizi”, a spus Bilet.

„Nu au existat rapoarte de daune, așa cum s-a întâmplat în 2013, când un meteorit a străbătut Rusia și a explodat peste Chelyabinsk”, a mai spus Bilet.

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că în urmă cu doar câteva luni oamenii de ştiinţă au identificat un meteorit drept cel mai vechi de origine vulcanică, provenit dintr-o protoplanetă apărută în primul milion de ani de la formarea sistemului nostru solar.

A avut nevoie de o lungă călătorie, de la cristalizarea sa acum 4 miliarde şi 565 de milioane de ani, înainte de a ateriza “datorită orbitelor” în sudul algerian acum “cel puţin o sută de ani”, potrivit geochimistului Jean-Alix Barrat de la Universitatea din Brest.

ADVERTISEMENT

El a semnat recent un studiu, în Proceedings of the National Academy of Sciences, consacrat obiectului găsit în mai 2020 de vânătorii de meteoriţi într-o zonă din Sahara, de la care a primit numele de Erg Chech 002.