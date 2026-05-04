Cum arată Milano la 24 de ore după nebunia „nerazzurro”! Video exclusiv din Piața Domului și de la Meazza

Suflarea „Interista” a fost în sărbătoare după victoria cu Inter, scor 2-0. La finalul meciului din 3 mai 2026, echipa lui Cristi Chivu a ieșit campioană a Italiei pentru a 21-a oară în istorie. După ce fanii și jucătorii au sărbătorit până dimineața în Milano, FANATIK a mers să vadă cum arată capitala modei a doua zi după terminarea fiestei.

Cum arăta Piața Domului din Milano, a doua zi după ce Inter a ieșit campioană

Duminică, 3 mai, Inter a devenit matematic campioană în Italia, cu trei etape înainte de terminarea sezonului în Serie A. Pentru Cristi Chivu (45 de ani) a fost primul titlu din cariera de antrenor, devenind astfel primul tehnician român care termină pe locul 1 primele 5 ligi. Ultimul fluier al arbitrului în Inter – Parma 2-0 a declanșat fiesta la Milano. După sărbătoarea pe Meazza, acolo unde s-a dat cu artificii, iar , petrecerea s-a mutat în Piața Domului.

La 24 de ore distanță după nebunia de duminică, vibeul s-a schimbat la 180 de grade. Dacă în urmă cu câteva ore era plina de sticle de beri sparte, acum Piața Domului era curată ca lacrimă, iar atmosfera era una liniștită. Capitala modei și-a reluat însă cursul firesc al lucrurilor, astfel că zarva cea mare s-a mutat în magazinele brand-urilor de lux. Gucci, Prada, Louis Vuitton sau Moncler erau păzite de forțele de ordine.

Tricoul Campioni d’italia, cel mai vândut produs de la fan shop

Chiar dacă party-ul de după Inter – Parma s-a terminat, fanii lui Inter au „defilat” în continuare mândri în tricourile cu Inter prin Piața Domului. Numeroși suporteri au luat cu asalt magazinul oficial pentru a își cumpăra cele mai noi produse. Inter a scos la vânzare tricouri și alte materiale promoționale pentru a celebra câștigarea titlului cu numărul 21.

Cel mai vândut tricou a fost cel cu „Campioni d’italia”, în valoare de 30 de euro. Pe lângă tricouri, gruparea de pe Meazza a scos la și alte produse cu numărul 21, cum ar fi șepci, căni, fulare, eșarfe sau chiar sacoșe. În apropierea legendarei catedrale din Milano se află, bineînțeles, și un fan shop al rivalei AC Milan. De dimineață, „rossoneri” și-au găsit magazinul plin de abțibilduri cu Inter.

Protest pro-Palestina în Milano

În timp ce fanii lui Inter încă savurau succesul echipei lui Cristi Chivu în Serie A, iar turiștii se fotografiau cu Domul. în Milano erau oameni care aveau și alte preocupări, cum ar fi să protesteze pro-Palestina. În orașul din nordul Italiei se practică des astfel de manifestări. Majoritatea protestelor sunt legate de conflictul Israel–Palestina. Manifestanții spun că vor să arate solidaritate cu palestinienii și să denunțe violențele și încălcările drepturilor omului.

Liniște și pace la Giuseppe Meazza

FANATIK a mers să vadă care este atmosfera și la Giuseppe Meazza, stadionul pe care Inter s-a încunutat matematic campioana Italiei. Dacă duminică, 3 mai, legendara arenă din Milano a fost plină ochi, a doua zi nici nu ai fi zis că a fost un meci atât de important din Serie A. Împrejurimile stadionului erau la fel de curate precum Piața Domului, iar turiștii care veneau să fac o poză cu Meazza puteai fi numărați pe degete.

Chiar dacă magazinul oficial era deschis, iar fanii puteau face inclusiv un tur al stadionului, afluența era extrem de redusă. Pare că fanii și-au epuizat energia și bugetul la meciul de acum 24 de ore. Aproximativ 75.000 de spectatori au fost în tribune la meciul Inter – Parma 2-0, care i-a adus echipei lui Chivu titlul de campion. Chiar dacă luni a fost mai liniște din partea turiștilor, muncitorii erau în plină activitate. Nici nu e de mirare că stadionul arată impecabil în permanență.

În Milano se anunță însă nebunie și mai mare pe 17 mai, atunci când este programat duelul dintre Inter și Hellas Verona. Atunci este programată penultima etapă din Serie A și ultimul meci al „nerazzurrilor” pe teren propriu în acest sezon. Partida se va juca pe Meazza, într-o zi de duminică, iar, la final, Cristi Chivu și fotbaliștii săi vor primi medaliile și trofeul de campioană.

