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Cum arată mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial. Primele imagini: „O adevărată operă de artă”

FIFA a prezentat primele imagini cu mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial. Cum arată noua „Trionda”: Messi și Yamal, în centrul atenției
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 20:16
Cum arata mingea care va fi folosita la finala Campionatului Mondial Primele imagini O adevarata opera de arta
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Cum arată mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial. Foto: Adidas
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FIFA a prezentat primele imagini cu mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Nume uriașe din fotbalul mondial, bineînțeles aflate încă în cursa pentru câștigarea marelui trofeu, precum Lionel Messi, Lamine Yamal și Jude Bellingham, au luat parte la prezentarea oficială.

Cum arată mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial

În mod firesc, evenimentul a fost desfășurat în colaborare cu Adidas, compania care a realizat mingea oficială de joc de la acest turneu final. Este vorba despre deja celebra „Trionda”. În forma inițială, ea a cuprins elemente grafice în culorile celor trei țări organizatoare. Acum însă, pentru a oferi o notă în plus marelui eveniment, FIFA și Adidas au decis ca pentru finală să meargă pe un design ceva mai tradițional.

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Astfel, s-a mizat pe note cromatice clasice, alb, negru, dar și auriu. Messi, Yamal și Bellingham s-au fotografiat alături de această minge, care a fost catalogată de către francezii de la Foot Mercato drept „o adevărată operă de artă”. De asemenea, conform sursei citate, urmează ca „noua Trionda” să nu fie folosită doar la finala mare de la Campionatul Mondial, ci și la semifinale și finala mică.

Cristiano Ronaldo, show înainte de Spania – Portugalia

În ceea ce îl privește pe Lamine Yamal, el și naționala Spaniei vor avea parte de o misiune foarte dificilă în încercarea de a ajunge în finala Campionatului Mondial. Asta pentru că în optimile de finală „Furia Roja” se duelează cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo, cel care la conferința de presă premergătoare meciului a făcut spectacol în dialogul său cu jurnaliștii prezenți:

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„Mă bucur de această Cupă Mondială, de suporteri și de oameni. Și cu siguranță va fi ultimul meu Campionat Mondial, decizia este luată. (n.r. Când mai mulți jurnaliști au încercat să îi adreseze întrebări, cu referire la un anumit jurnalist prezent în sală) Nu, nu, lăsați-l pe el. Știu că nu mă place, haideți să vedem ce vrea să mă întrebe.

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Cel mai dificil lucru este sa discut cu oameni ca tine, care nu mă suportă. Știu că așa e, te țin minte din trecut. (n.r. Dacă va juca și la EURO 2028) Nu știu acest lucru momentan. Voi lua decizia când lucrurile se vor liniști. Voi discuta cu familia mea și voi vedea ce este mai bine. Cert este că eu voi lua această hotărâre și nimeni altcineva”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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