Cum arată mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial. Primele imagini: „O adevărată operă de artă”

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FIFA a prezentat primele imagini cu mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Nume uriașe din fotbalul mondial, bineînțeles aflate încă în cursa pentru câștigarea marelui trofeu, precum Lionel Messi, Lamine Yamal și Jude Bellingham, au luat parte la prezentarea oficială.

Cum arată mingea care va fi folosită la finala Campionatului Mondial

În mod firesc, evenimentul a fost desfășurat în colaborare cu Adidas, compania care a realizat mingea oficială de joc de la acest turneu final. Este vorba despre deja celebra „Trionda”. În forma inițială, ea a cuprins elemente grafice în culorile celor trei țări organizatoare. Acum însă, pentru a oferi o notă în plus marelui eveniment, FIFA și Adidas au decis ca pentru finală să meargă pe un design ceva mai tradițional.

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Astfel, s-a mizat pe note cromatice clasice, alb, negru, dar și auriu. Messi, Yamal și Bellingham s-au fotografiat alături de această minge, care a fost catalogată de către francezii de la Foot Mercato drept „o adevărată operă de artă”. De asemenea, conform sursei citate, urmează ca „noua Trionda” să nu fie folosită doar la finala mare de la Campionatul Mondial, ci și la semifinale și finala mică.

LE BALLON DE LA FINALE EST LÀ ! 👑⚽️ adidas vient de dévoiler le « TRIONDA FINAL », le ballon officiel qui scellera le destin de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Avec son design premium mêlant l’or, le blanc et le noir, il foulera la pelouse pour le carré final :… — Foot Mercato (@footmercato)

The adidas Trionda match ball that will be used for the World Cup final on July 19 has been unveiled ✨ — B/R Football (@brfootball)

Cristiano Ronaldo, show înainte de Spania – Portugalia

În ceea ce îl privește pe , el și naționala Spaniei vor avea parte de o misiune foarte dificilă în încercarea de a ajunge în finala Campionatului Mondial. Asta pentru că lui :

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„Mă bucur de această Cupă Mondială, de suporteri și de oameni. Și cu siguranță va fi ultimul meu Campionat Mondial, decizia este luată. (n.r. Când mai mulți jurnaliști au încercat să îi adreseze întrebări, cu referire la un anumit jurnalist prezent în sală) Nu, nu, lăsați-l pe el. Știu că nu mă place, haideți să vedem ce vrea să mă întrebe.

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Cel mai dificil lucru este sa discut cu oameni ca tine, care nu mă suportă. Știu că așa e, te țin minte din trecut. (n.r. Dacă va juca și la EURO 2028) Nu știu acest lucru momentan. Voi lua decizia când lucrurile se vor liniști. Voi discuta cu familia mea și voi vedea ce este mai bine. Cert este că eu voi lua această hotărâre și nimeni altcineva”.

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