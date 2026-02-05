Cum arată mingea curcubeu, care ar urma să apară în Premier League! Decizie incredibilă pentru a înlocui banderolele Pride. Foto

ADVERTISEMENT

Premier League a decis să schimbe modul în care promovează campaniile dedicate diversității și incluziunii. Începând cu următoarele sezoane, căpitanii echipelor nu vor mai fi obligați să poarte banderole în culorile curcubeului sau echipamente de încălzire cu tematică Pride.

Dispare banderola LGBTQ+ din Premier League

Până acum, aceste elemente erau purtate în mod obligatoriu în perioada campaniei Rainbow Laces, desfășurată anual. Scopul inițiativei era susținerea comunității LGBTQ+ și transmiterea unui mesaj de toleranță în fotbal.

ADVERTISEMENT

Unele reacții au fost transmise direct cluburilor, iar altele au ajuns la conducerea ligii.

Un caz considerat relevant de oficialii este cel al unui fotbalist care a depus o plângere la propriul club. Acesta a fost deranjat de faptul că a apărut pe coperta programului de meci în perioada Rainbow Laces pentru al doilea an la rând. Jucătorul a explicat că această expunere i-a creat un disconfort personal. El s-a temut că suporterii sau publicul larg ar putea interpreta greșit apariția sa și ar putea crede că este gay.

ADVERTISEMENT

Minge în culorile curcubeului în Premier League?! Cum a apărut această variantă

În acest context, Premier League caută alternative care să păstreze mesajul campaniei, fără a pune presiune directă pe jucători. Una dintre variantele analizate este introducerea unei mingi oficiale de meci cu tematică Pride.

ADVERTISEMENT

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Premier League captains will no longer be required to wear rainbow armbands or pride-themed warm-up tops. The league is now considering introducing a pride-themed match ball instead. The change follows push-back from certain individual players and a… — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)

Liga nu a luat încă o decizie finală în privința noii forme de promovare. Oficialii susțin că obiectivul rămâne același, dar modul de implementare trebuie să nu fie dăunător în niciun fel.