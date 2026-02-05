Cum arată mingea curcubeu, care ar urma să apară în Premier League! Decizie incredibilă pentru a înlocui banderolele Pride. Foto

Premier League a decis să schimbe modul în care promovează campaniile dedicate diversității și incluziunii. Începând cu următoarele sezoane, căpitanii echipelor nu vor mai fi obligați să poarte banderole în culorile curcubeului sau echipamente de încălzire cu tematică Pride.
Până acum, aceste elemente erau purtate în mod obligatoriu în perioada campaniei Rainbow Laces, desfășurată anual. Scopul inițiativei era susținerea comunității LGBTQ+ și transmiterea unui mesaj de toleranță în fotbal.
Schimbarea vine după ce mai mulți jucători și-au exprimat nemulțumirea față de obligativitatea participării la astfel de acțiuni. Unele reacții au fost transmise direct cluburilor, iar altele au ajuns la conducerea ligii.
Un caz considerat relevant de oficialii Premier League este cel al unui fotbalist care a depus o plângere la propriul club. Acesta a fost deranjat de faptul că a apărut pe coperta programului de meci în perioada Rainbow Laces pentru al doilea an la rând. Jucătorul a explicat că această expunere i-a creat un disconfort personal. El s-a temut că suporterii sau publicul larg ar putea interpreta greșit apariția sa și ar putea crede că este gay.
În acest context, Premier League caută alternative care să păstreze mesajul campaniei, fără a pune presiune directă pe jucători. Una dintre variantele analizate este introducerea unei mingi oficiale de meci cu tematică Pride.
Liga nu a luat încă o decizie finală în privința noii forme de promovare. Oficialii susțin că obiectivul rămâne același, dar modul de implementare trebuie să nu fie dăunător în niciun fel.