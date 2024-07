Cum arată Neil Lennon după accidentul de bicicletă. Antrenorul Rapidului l-a lăudat pe Dan Petrescu înainte de meciul cu CFR Cluj

Rapid București va da piept cu CFR Cluj în derby-ul etapei secunde din Superliga României. Neil Lennon se va afla pentru prima dată pe banca giuleștenilor în fața propriilor fani. Antrenorul nord-irlandez a prefațat întâlnirea cu ardelenii și a vorbit despre Dan Petrescu.

Neil Lennon, “accidentat” înainte de Rapid – CFR Cluj. Cum s-a prezentat antrenorul la conferința de presă

Rapid București s-a încurcat în prima etapă. UTA a fost aproape de a da lovitura pe final, însă golul a fost anulat pentru offside. Acum, Neil Lennon speră să obțină prima sa victorie în calitate de antrenor la Rapid.

Nord-irlandezul a vorbit despre duelul de sâmbătă seara. Lennon s-a prezentat la conferința de presă cu un bandaj pe nas. Acesta a precizat că nu este prima dată când trece prin așa ceva și a transmis că totul este în regulă.

“M-am crezut în Turul Franței. Nu a fost prima dată când am căzut de pe bicicletă și sigur nici ultima oară. Am doar câteva zgârieturi, sunt în regulă. Băieții sunt speriați de mine mereu când mă văd, cu sau fără zgârieturi. Am avut o săptămână foarte bună, băieții s-au pregătit foarte bine și așteptăm cu nerăbdare meciul de mâine. Știm că adversara are o echipă excelentă”, a explicat Neil Lennon.

Antrenorul celor de la Rapid a precizat că elevii săi s-au antrenat bine în ultima săptămână. Acesta e conștient că va da peste un adversar complicat în primul său meci pe Giulești, însă speră să obțină o victorie extrem de importantă în derby-ul rundei secunde.

“A fost o săptămână foarte bună. Jucătorii s-au antrenat și vor intra în meci în formă maximă. Știm că adversarul va fi unul dificil. Cred că va fi un meci cu un ritm rapid, un meci de luptă. CFR are un stil foarte direct. Trebuie să fim pregătiți să luptăm și să profităm de orice ocazie. Este un sezon nou. Nu vrem să ne uităm la ce a fost în urmă. Am fost puțin dezamăgiți că nu am obținut 3 puncte la Arad. Este primul meci acasă și sperăm să fie un succes.”

Neil Lennon, impresionat de Dan Petrescu. “Face o treabă excelentă”

Neil Lennon a vorbit și despre antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu. Cei doi s-au întâlnit în trecut în cupele europene, pe vremea când antrena la Celtic. Lennon a precizat că omologul său este un manager foarte bun și a scos în evidență relația sa cu jucătorii.

“Dan Petrescu este un antrenor foarte bun. Are un CV excelent în România. CFR Cluj este o echipă cu mentalitate puternică. Săptămâna trecută, au câștigat după ce au fost conduși cu 2-0. Am jucat împotriva lui Dan Petrescu de patru ori până acum. Atunci am fost puțin dezamăgit pentru că am fost eliminați din Champions League, deși, după părerea mea, trebuia să câștigăm meciul de pe teren propriu.

Am jucat și în Europa League. Este un antrenor foarte deștept. Face o treabă excelentă. Știe ce își dorește de la jucători. E un antrenor de mare succes și îl respect”, a mai spus acesta

Neil Lennon se va afla pentru prima dată în fața suporterilor rapidiști pe Giulești. Nord-irlandezul a ținut să le mulțumească acestora pentru sprijinul acordat la meciul de la Arad și speră să îi facă fericiți cu o victorie împotriva feroviarilor.

“Vreau să le mulțumesc suporterilor care au fost la Arad săptămâna trecută. De-abia aștept să debutez pe Giulești în fața fanilor. Este un stadion dificil pentru echipa adversă. Trebuie să fie o conexiune între jucători și suporteri și este de datoria mea și a fotbaliștilor să îi facem mândri”, a precizat Neil Lennon înainte de Rapid – CFR Cluj.