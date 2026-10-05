Cum arată noua ”bijuterie” din Europa. Echipa unui fost internațional român își face stadion cu roller-coaster. Foto

ADVERTISEMENT

Echipa elvețiană FC Sion se pregătește să se mute de pe Estadio de Tourbillon și-a conturat un plan nemaivăzut în lumea fotbalului. Noua arenă multifuncțională a echipei ar avea inclus un parc de distracții pentru fanii clubului.

Noul stadion al lui Sion va avea roller-coaster în complex

Datorită popularității Alpilor și a frumuseților naturale din zonă, Elveția este o destinație de top pentru străinii care vor să trăiască o experiență montană inegalabilă. Astfel, clubul Sion a gândit un plan ambițios prin care complexul noului său stadion ar deveni un punct de atracție pentru localnici, dar și pentru turiști.

ADVERTISEMENT

Cervin Coliseum, ar urma să aibă o capacitate de 15.o00 de spectatori și un plan arhitectural modern. Noutatea arenei ar fi că în complexul deținut de club, ar urma să fie construit un mic parc de distracții, ce include chiar și un roller-coaster, deschis zilnic. Traseul acestuia va fi șerpuit în jurul tribunelor și a perimetrului extern al arenei, conform .

Stadionul face parte din planul de dezvoltare a lui FC Sion până în anul 2030 și proiectul a fost, deja, depus la oficialitățile municipale și autoritățile din cantonul Valais, pentru a evalua fezabilitatea construcției arenei. Dezbaterea publică ar urma să aibă loc în vara anului viitor. În cazul unui răspuns favorabil din partea autorităților, planul de construcție va fi pus în aplicare.

ADVERTISEMENT

492.000.000 de euro este costul construcției noii arene spectaculoase de la Sion

FC Sion a jucat în cupele europene

Clubul din Sion a terminat stagiunea precedentă pe locul 4 în prima ligă elvețiană și a reușit calificarea în preliminariile Conference League. Sion a trecut de BATE Borisov (Belarus), în turul 2 preliminar, și de FC Noah (Armenia), în turul 3. În runda decisivă pentru calificarea în , elevețienii s-au întâlnit cu Ajax Amsterdam. Sion a pierdut ambele manșe: 3-5 și 2-4.

ADVERTISEMENT

În prezent, echipa elvețiană se află pe locul 3 în campionat, cu 19 puncte obținute din 9 partide. Diferența față de liderul campionatului, Lugano, este de 6 puncte.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, mai mulți fotbaliști legendari au evoluat pentru FC Sion. Printre aceștia se numără Gennaro Gatusso, Mario Balotelli, Matheus Cunha și Alex Song. De asemenea, un român a jucat pentru echipa de pe ”Tourbillon”. Este vorba despre Ovidiu Herea. El a sosit la echipă după ce a petrecut 6 ani la Rapid București și a cucerit o Cupă a Elveției.