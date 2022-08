Cum arată noua casă a lui Sore. Cântăreața se mută din locuința fostului soț, Mircea

Cum arată noua casă a lui Sore. Cântăreața le-a arătat internauților care este stadiul lucrărilor la vila în care se mută după ce , Mircea Julean. Cei doi au împreună o fetiță și s-au separat după o relație de 8 ani.

Cum arată noua locuință a lui Sore. Artista speră să se mute la finalul săptămânii

Sore se muta în urmă cu doi ani în casă nouă, iar acum este gata să facă acest pas iar. Vedeta pleacă din spațiul în care a locuit cu tatăl fiicei sale, Erin, și se mută singură. Îndrăgita artistă speră să facă acest lucru până la finalul săptămânii.

Lucrările sunt în toi, cântăreața fiind cea care supervizează tot ce se întâmplă în locuința care în prezent nu are scară interioară, perdele sau jaluzele. În plus, frumoasa blondină nu are niciun fel de mobilă sau electrocasnice.

De asemenea, noua vilă în care va sta Sore nu are nicio cameră amenajată, iar în baie nu există chiuvetă sau cadă. Curtea este un adevărat haos, dar asta nu înseamnă că artista nu are încredere că totul va fi bine.

„Eu mă mut la finalul săptămânii. Atât vă zic. Geamurile vor fi curate, gazonul pus, luminițele agățate și băutura în pahare pe masa de terasă. Draperii jaluzele vor și ele puse pe poziție.

Scară încă n-am, dar am parchet. Dumnezeu să mă ajute”, a scris fosta concurentă de la Dancing on ice: Vis în doi pe contul de , care se roagă să se mute cât mai curând.

Sore, nerăbdătoare să se mute în casă nouă

Sore este nerăbdătoare să se mute în casă nouă, asta pentru că este vorba de un nou început pentru ea și fiica sa, Erin, după separarea de Mircea Julean. a prins gustul vieții la curte după ce în trecut a stat numai la bloc.

În urmă cu doi ani se stabilea pentru prima oară la casă, iar acum face această schimbare pentru a doua oară. Vedeta s-a mutat până acum de mai bine de 10 ori, asta pentru că îi place mereu să modifice energia.