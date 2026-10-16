Cum arată Noua Dacia Spring. A fost prezentată la Salonul Auto de la Paris 2026, prețul cu care se vinde

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Dacia a dezvăluit cum arată noua generație Spring, care fost deja prezentată la Salonul Auto de la Paris 2026. Prețul cu care se vinde se clasează sub 20.000 de euro. Mașina 100% electrică are o autonomie care ajunge la 250 de kilometri.

Noua generație Dacia Spring, la Salonul Auto de la Paris 2026

Salonul Auto de la Paris 2026 are în prim-plan autoturismele fabricate în toate colțurile lumii. România are la standul său mai multe modele, printre care se numără și unul 100% electric. a fost deja prezentată în cadrul evenimentului care se desfășoară până pe data de 18 octombrie, în capitala Franței.

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Producătorul a dezvăluit că noua generație de mașini a suferit o serie de modificări. Acesta este un model cu un design complet revizuit. Mașina este construită pe aceeași platformă cu Renault Twingo și cu un model înrudit de la Nissan. Dispune de o caroserie cu forme mai speciale. Partea frontală și cea din spate sunt unite vizual de elemente negre care accentuează lățimea mașinii.

Totodată, noul model este cu 18 centimetri mai lat decât versiunea anterioară. Această modificare contribuie atât la aspectul exterior, cât și la spațiul disponibil în habitaclu. Întregul design exterior are rolul de a-i spori atractivitatea. De asemenea, este construită cu un interior modernizat, aspect care a fost observat de jurnaliștii europeni.

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Cei din Spania , ambele urmând să fie accesibile din punct de vedere financiar. În plus, constructorul auto a transmis că vehiculul va fi produs într-o uzină din Europa. Concret, este vorba de fabrica Renault Group care se găsește în localitatea Novo Mesto din Slovenia. Noua Dacia Spring 2027 dispune și de o semnătură luminoasă, inspirată de motivul grafic Dacia Link, folosit de marcă pentru a-și defini identitatea vizuală. În acest sens, liniile sunt mai ferme, iar aspectul general este mai robust decât la generația anterioară.

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Ce motorizare și autonomie are noua Dacia Spring

Noua Dacia Spring are un portbagaj destul de încăpător de 337 litri, care poate fi mărit până la 1.283 de litri prin rabatarea banchetei spate. În ceea ce privește motorizarea mașina este echipată cu un motor electric de 60 kW (80 hp), echivalentul a 80 CP. Motorul dezvoltă un cuplu maxim de 175 Nm. Mai mult decât atât, compania a subliniat că accelerează de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde. Autoturismul electric atinge o viteză maximă de 130 km/h. Potrivit datelor comunicate de producător, aceste valori poziționează autoturismul drept o mașină electrică destinată în principal deplasărilor urbane și traseelor cotidiene.

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Constructorul a mai dezvăluit că bateria are o capacitate utilă de 27,5 kWh și folosește tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat). Autonomia declarată de producător ajunge la 250 de kilometri în ciclul WLTP mixt. Cu toate acestea, valoarea reală și exactă în utilizarea reală poate varia în funcție de temperatură, stilul de condus, viteza de deplasare și utilizarea sistemelor de climatizare.

La capitolul încărcare mașina vine echipată de un încărcător de curent alternativ de 6,6 kW. Acest lucru arată că încărcarea bateriei de la 15% la 80% durează aproximativ 2 ore și 55 de minute la o stație de tip wallbox de 7 kW. În cazul în care se folosește o priză casnică, atunci încărcarea durează aproximativ 9 ore, pentru același interval.

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Cumpărătorii interesați de acest model pot alege și pachetul de încărcare rapidă care include un încărcător de curent alternativ de 11 kW și unul de curent continuu de 50 kW. Prin urmare, la o stație compatibilă de curent continuu bateria poate fi încărcată într-un timp mult mai scurt. Trece de la 15% la 80% în aproximativ 28 de minute.

Costul pe care-l are noua Dacia Spring

Noua generație Dacie Spring va fi disponibilă în patru culori: Agave, gri Schist, negru Diamond și alb Glacier. În funcție de nivelul de echipare, cumpărătorii au șansa să aleagă și jantele, care pot fi de 15 sau 16 inchi. Mașina va avea, de asemenea, două versiuni de echipare, Expression și Journey. Producătorul auto și-a propus să înceapă livrările începând cu prima parte a anului 2027.

Prețul de pornire pentru acest model electric pleacă de la 17.900 de euro. Acesta este costul de referință comunicat de constructor pentru model, însă prețul final poate varia în funcție de mai multe elemente. Concret, costurile vor depinde în funcție de țară, echipare, taxe și eventuale programe de sprijin pentru achiziția automobilelor electrice.

În România nu a fost anunțat un cost de plecare, dar și aici tarifele vor fi diferite pentru fiecare nivel de echipare. În aceste condiții, valoarea situată sub 18.000 de euro trebuie privită ca un reper de preț anunțat de Dacia. Momentan, nu a fost făcută publică o confirmare pentru toate versiunile comercializate în țara noastră.