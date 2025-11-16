Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani

ADVERTISEMENT

După ce a dezvăluit că va participa la o emisiune difuzată la Pro TV, acum le-a arătat tuturor cine este noua sa iubită. Fostul portar Florin Prunea încă nu și-a anunțat divorțul de Lidia, femeia cu care a fost însurat aproximativ 30 de ani.

Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea

Florin Prunea are o carieră impresionantă în fotbal. Ajuns la vârsta de 57 de ani a luat decizia să meargă la Desafio. Mai exact, este vorba de show-ul care înlocuiește Survivor, emisiunea produsă până de curând de Pro TV.

În urmă cu puțin timp, fostul internațional român a anunțat că a acceptat provocarea. Sportivul care este membru al Generației de Aur a României a dezvăluit cine este actuala sa parteneră de viață. A publicat imagini pe social media.

Pe de altă parte, nu a oferit nicio informație despre separarea de . Cu toate acestea, Lidia a șters toate pozele în care apărea în compania sportivului cu care a avut o relație longevivă.

Fostul fotbalist pare în culmea fericirii alături de o brunetă. Florin Prunea este îndrăgostit lulea de Lăcrămioara Ursu. Aceasta este originară din orașul Iași și ar fi venit frecvent în Capitală ca să se vadă cu fostul portar.

„Happiness (n.r. Fericire)”, este descrierea pe care a lăsat-o fostul internațional, în dreptul imaginii cu noua sa iubită. Momentan, nu se știe când au început să se întâlnească, însă pe social media apar unele semne încă din decembrie 2024.

La momentul respectiv, bruneta a primit un comentariu neașteptat din partea sportivului. „Aici era cu Prunica, de aia era așa de fericită!”, a scris pe , atunci . Mesajul este însoțit de o inimioară roșie.

Cine e partenera lui Florin Prunea

Florin Prunea și Lăcrămioara Ursu au confirmat că formează un cuplu după ce au distribuit prima imagine împreună. Cei doi și-au oficializat relația sentimentală la câteva luni după ce femeia și-a schimbat statusul de pe rețelele de socializare.

Actuala iubită a fostului portar a ocupat funcția de consilieră CJ Iași. relatează faptul că femeia a fost în centrul unui scandal de amploare în urmă cu mai mulți ani. În 2019 a fost trimisă în judecată. A fost acuzată de oamenii legii pentru înșelăciune și uz de fals.

Acuzațiile au plecat de la faptul că a obținut în mod fraudulos diploma de studii superioare de la o universitate cu sediul în Republica Moldova. Concret, este vorba de Universitatea Real – Umanistică din Cahul, care s-a desființat.