Sport

Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani

Cine este actuala parteneră de viață a lui Florin Prunea. Fostul fotbalist nu a oferit nicio informație despre separarea de soția cu care a avut un mariaj de 3 decenii.
Alexa Serdan
16.11.2025 | 16:07
Cum arata noua iubita a lui Florin Prunea Fostul portar inca nu sia anuntat divortul de femeia cu care a fost casatorit 30 de ani
Florin Prunea și-a prezentat noua iubită. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

După ce a dezvăluit că va participa la o emisiune difuzată la Pro TV, acum le-a arătat tuturor cine este noua sa iubită. Fostul portar Florin Prunea încă nu și-a anunțat divorțul de Lidia, femeia cu care a fost însurat aproximativ 30 de ani.

Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea

Florin Prunea are o carieră impresionantă în fotbal. Ajuns la vârsta de 57 de ani a luat decizia să meargă la Desafio. Mai exact, este vorba de show-ul care înlocuiește Survivor, emisiunea produsă până de curând de Pro TV.

ADVERTISEMENT

În urmă cu puțin timp, fostul internațional român a anunțat că a acceptat provocarea. Sportivul care este membru al Generației de Aur a României a dezvăluit cine este actuala sa parteneră de viață. A publicat imagini pe social media.

Pe de altă parte, nu a oferit nicio informație despre separarea de soția cu care a avut un mariaj de 3 decenii. Cu toate acestea, Lidia a șters toate pozele în care apărea în compania sportivului cu care a avut o relație longevivă.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Fostul fotbalist pare în culmea fericirii alături de o brunetă. Florin Prunea este îndrăgostit lulea de Lăcrămioara Ursu. Aceasta este originară din orașul Iași și ar fi venit frecvent în Capitală ca să se vadă cu fostul portar.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: un nou cuplu celebru în România! După divorțul cu...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: un nou cuplu celebru în România! După divorțul cu scandal, s-a afișat în premieră cu noua parteneră

„Happiness (n.r. Fericire)”, este descrierea pe care a lăsat-o fostul internațional, în dreptul imaginii cu noua sa iubită. Momentan, nu se știe când au început să se întâlnească, însă pe social media apar unele semne încă din decembrie 2024.

La momentul respectiv, bruneta a primit un comentariu neașteptat din partea sportivului. „Aici era cu Prunica, de aia era așa de fericită!”, a scris pe Instagram, atunci concurentul de la Pro TV. Mesajul este însoțit de o inimioară roșie.

ADVERTISEMENT
Lăcrămioara Ursu și Florin Prunea
Lăcrămioara Ursu și Florin Prunea formează un cuplu. Sursa foto: Instagram.com

Cine e partenera lui Florin Prunea

Florin Prunea și Lăcrămioara Ursu au confirmat că formează un cuplu după ce au distribuit prima imagine împreună. Cei doi și-au oficializat relația sentimentală la câteva luni după ce femeia și-a schimbat statusul de pe rețelele de socializare.

Actuala iubită a fostului portar a ocupat funcția de consilieră CJ Iași. AgoraPress relatează faptul că femeia a fost în centrul unui scandal de amploare în urmă cu mai mulți ani. În 2019 a fost trimisă în judecată. A fost acuzată de oamenii legii pentru înșelăciune și uz de fals.

Acuzațiile au plecat de la faptul că a obținut în mod fraudulos diploma de studii superioare de la o universitate cu sediul în Republica Moldova. Concret, este vorba de Universitatea Real – Umanistică din Cahul, care s-a desființat.

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Andrei Rațiu după Bosnia – România 3-1:...
Fanatik
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Andrei Rațiu după Bosnia – România 3-1: „E în antiteză cu Bîrligea. Face figurație la națională”
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin. Borussia Dortmund – Gloria Bistrița se...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin. Borussia Dortmund – Gloria Bistrița se joacă acum
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat al atacantului...
Fanatik
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat al atacantului FCSB: „Nu a înțeles nimic. Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!