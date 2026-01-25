Sport

Cum arată o zi din viața fiicei unuia dintre patronii din Premier League. E căsătorită cu un angajat din club

Fata unuia dintre patronii din Premier League a răspuns curiozităților din partea fanilor. Care sunt activitățile pe care le are pe parcursul unei zile.
Alexa Serdan
25.01.2026 | 23:45
Cu ce se ocupă fiica unui patron de club din Premier League. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Ashlyn Pace-Ferguson este fiica lui Alan Pace, patronul clubului Burnley. Formația este clasată pe locul 19 în Premier League. Tânăra a dezvăluit într-un interviu pentru o publicație celebră cum arată o zi din viața sa.

Fata unui patron din Premier League, detalii din viața sa

Fata unuia dintre patronii din Premier League a oferit detalii din culisele clubului britanic. Tânăra a răspuns curiozităților care au venit din partea fanilor, precizând că deține funcția de Social Media Manager.

Aceasta a oferit o perspectivă unică din interiorul formației care este deținută de tatăl său, Alan Pace. Milionarul, patronul clubului Burnley, are o fiică cu care se mândrește și care îi este aproape constant. Ashlyn Pace-Ferguson este implicată în ceea ce face.

Aceasta a povestit că este stabilită în nordul Angliei, în Lancashire. Tânăra călătorește enorm pentru a susține echipa din Premier League, descriind cum arată o zi între deplasări, loje oficiale și comunicarea clubului față de suporteri.

Fiica lui Alan Pace a explicat că rolul său este să fie prezentă la meciurile din deplasare. Ea documentează temeinic activitatea echipei și oferă conținut din culise. De asemenea, postează în social media imagini din vestiar sau discuții între coechiperi.

Întrebată care echipă servește cea mai bună mâncare, Ashlyn Pace-Ferguson a spus: „Terenul în deplasare cu cea mai bună mâncare este Tottenham Hotspur , dar dacă nu este din Premier League este Blackpool”.

La curiozitatea dacă se alătură scandărilor de pe stadion, aceasta a transmis că nu stă deoparte. În plus, a subliniat că uneori primește remarci negative de la echipa adversă, însă nu le bagă în seamă absolut deloc.

Cu cine este căsătorită fiica patronului din Premier League

Ashlyn Pace-Ferguson a discutat și despre viața privată, nu doar despre cea profesională. Fiica patronului din Premier League a povestit că l-a cunoscut pe soțul său, Joe Ferguson, chiar prin intermediul tatălui ei.

Milionarul Alan Pace a fost cel care le-a făcut cunoștință în anul 2022. Bărbatul lucrează în departamentul de parteneriate comerciale, având aceeași religie cu tânăra cu care ulterior a ajuns și la altar. În 2025 au devenit părinți pentru prima oară.

„Când tata mi-a trimis prima dată o poză cu Joe am întrebat, ce naiba? De ce îmi trimiți o poză cu tipul ăsta oarecare cu care lucrezi? Joe are un fel de a fi care, atunci când îl întâlnești este pur și simplu carismatic.

Personalitatea lui strălucește și este cineva de care oamenii își amintesc instantaneu. Cred că tata mă cunoaște foarte bine, iar când l-am întâlnit pe Joe și mi-a spus că mă voi înțelege bine cu el a nimerit-o cu adevărat”, a povestit tânăra, conform The Sun.

