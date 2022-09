Cum arată o zi din viața lui Ciprian Deac, omul cu 400 de meciuri în tricoul lui CFR Cluj: ”Nu las nimic la voia întâmplării”. Video

400 de meciuri a strâns Ciprian Deac în tricoul lui CFR Cluj. Perioadă în care echipa a avut o ascensiune de excepție, ajungând să domine fotbalul românesc. Prilej pentru colegii care se ocupă de imaginea clubului din Gruia să ne ofere povestea unei zile din viața sa.

Ciprian Deac, cifre de referință

”E un model pentru orice sportiv, un fotbalist de calitate, un om modest și mai presus de toate, un tătic model pentru cele două fetițe ale sale, Natalia și Anelise”.

Este portretul care însoțește prezentarea materialului filmat. Unul care-și propune să dezvăluie, și dintr-o perspectivă mai puțin mediatizată, personalitatea ”decarului”.

Fotbalistic vorbind, cifrele vorbesc de la sine. . Între care cinci, la rând, în ultimii ani. Și-a mai trecut în palmares, tot cu gruparea din Gruia, de două ori Cupa României și de cinci ori Supercupa.

Este, așadar, fără îndoială, un nume sinonim cu succesele grupării din Gruia. Și și-a atras respectul inclusiv din partea rivalilor, între cei care nu și-au ascuns respectul pentru internaționalul ajuns la 36 de ani numărându-se inclusiv patronul FCSB, Gigi Becali.

Cel care a a reamintit în repetate rânduri că regretă că nu l-a adus la echipa sa atunci când a avut ocazia. ”El le-a luat toate campionatele.

Eu am vrut să îl iau când avea 5.000 salariu. I-am reproșat lui Meme tot timpul că mi-a zis că e terminat. Nu l-am luat, l-au luat ei.

Am vrut să îl iau cu 20.000 salariu, am semnat contractul cu el, a venit la București, dar a rămas la CFR”, spunea Gigi Becali.

Nu se oprește aici

Deși a ajuns la 36 de ani, . Și simte plăcerea de a merge la stadion.

”Simt o bucurie foarte mare, o ușurare, o eliberare. Mă simt foarte bine când merg la stadion, pentru că avem un grup frumos, o familie, și acest lucru s-a văzut prin rezultatele obținute.

Pentru că nu este ușor să câștigi cinci campionate la rând. Este foarte greu și mă bucur că și colegii mei și-au găsit în fiecare zi acea motivație, acea plăcere de a juca fotbal și de a câștiga trofee.

Și mă bucur că joc pentru un club așa mare în România, care-și propune an de an să câștige Cupa și campionatul și să ajungă cât mai departe în cupele europene”, mărturisește decarul campioanei.

Cum arată o zi din viața lui Ciprian

Care sunt reperele unei zile din viața lui Ciprian Deac? Ne spune chiar fotbalistul, după ce, la prima oră a dimineții, o îmbie pe Natalia, mezina familiei, să renunțe la ciocolată și să mănânce o porție de cereale cu lapte.

”Încă de seara, când mă pun în pat, știu programul de a doua zi. Și nu las nimic la voia întâmplării. Doar dacă intervine ceva schimb. Îmi place să am o viață ordonată, să știu ce am de făcut, și planific cu o seară înainte”, dezvăluie Deac.

Se trezește la 7:30. Își bea cafeaua alături de soție și de cele două fetițe, care mănâncă micul dejun. ”La opt, opt și zece o duc pe cea mică la grădiniță. După care plec la antrenament. Pentru că de obicei avem antrenament dimineața”, continuă el.

Pentru el, micul dejun este la stadion. Și pentru că, așa cum mărturisea, nu lasă nimic la voia întâmplării, la acest capitol este inclusă și pregătirea fizică.

”Am timp să-mi fac și antrenamentul meu, înainte de cel >. Minim o oră și jumătate, maximum două ore mă încălzesc înainte de a începe antrenamentul”, spune Deac.

”Este important ce faci la antrenament și cum te pregătești, dar este la fel de important și ce faci în afara terenului”

Ciprian Deac mărturisește că această sesiune suplimentară, la sală, l-a ajutat foarte mult. ”Sunt sigur că a contat. Pentru că nu am avut nicio accidentare serioasă. Nu am avut nicio întindere, nicio contractură.

Da, am avut accidentări, dar care nu țin de partea pe care o fac eu. Iar pentru un fotbalist profesionist, jucând atâția ani, să nu am vreo întindere, spune foarte multe despre mine. Ca și despre viața pe care o duc în afara terenului.

Tot timpul le spun și celor tineri că este important ce faci la antrenament și cum te pregătești, dar este la fel de important și ce faci în afara terenului.

Pentru că amândouă se leagă și cred că fără să ții cont de una dintre aceste laturi nu poți să faci un sport de performanță”, explică el.

Și dezvăluie și câteva dintre secrete. ”Nu mă opresc doar la o grupă musculară. În fiecare zi încerc să lucrez toate grupele.

Și nu pun foarte mare accent, mai ales în perioada competițională, pe greutăți foarte mari. Nu am nevoie de masă musculară foarte mare pentru că, după cum știți, te îngreunează foarte mult.

Noi sportivii avem nevoie de explozie. Și mai ales la vârsta mea, pentru că cu cât înaintezi în vârstă pierzi la acest capitol.

Aici încerc să lucrez foarte mult, să îmi întăresc organismul. Pentru că timpul nu iartă pe nimeni și de aceea încerc să compensez și să țin pasul cu cei tineri”, spune Deac.

”Încerc să stau cât mai mult alături de familie”, recunoaște Ciprian Deac

Reîntors acasă, la prânz, Ciprian Deac se ocupă de salată. ”Nu gătesc, dar o salată cred că poate să facă oricine. Iar la noi salata nu lipsește de la nicio masă. Sunt foarte atent la ceea ce mănânc, la ceea ce beau, la odihnă”, mărturisește Ciprian Deac.

După care, pentru că în preajma sa se află, alături de Cristina, soția sa, și fata cea mare, Anelise, este abordată o altă temă. Cea a legăturii cu familia, cu fetițele. Un lucru nu tocmai ușor de realizat în condițiile induse de o carieră sportivă activă.

”Încerc să stau cât mai mult acasă. Pentru că știu că pierd foarte mult din viața lor. Încerc, pe cât posibil, să fiu alături de ele, pentru că au nevoie de mine.

Și, de multe ori, când vorbim la telefon, simt cât de mult contează pentru ele să fiu acasă. Cea mare a început să înțeleagă ceea ce fac și ea e mult mai răbdătoare cu mine.

Cea mică încă nu înțelege că plec de-acasă pentru ele, pentru viitorul lor. Mă bucur însă că pot să le ofer o viață bună. Și peste ani o să înțeleagă și o să-mi mulțumească pentru ceea ce am făcut pentru ele”, mărturisește Deac. Și o face în timp ce se îndreaptă spre grădiniță, pentru a o aduce acasă pe Natalia.

”Cea mică este lipită de mine. S-a creat o conexiune între noi de când s-a născut. Nu am văzut-o din momentul în care a venit pe lume. Ci o săptămână mai târziu, pentru că am fost plecat în cantonament, și nu am ajuns la spital.

Dar cred că acea săptămână pe care am pierdut-o am câștigat-o pe parcurs. Este foarte atașată de mine. Bine, și cea mare este, dar cea mică îmi simte foarte mult lipsa când sunt plecat de acasă”, continuă el. Înaintea unei băi, ”în echipă”, în piscină.

”Țin foarte mult la cei șapte ani de acasă”

Se lasă seara peste Cluj și Ciprian Deac continuă să vorbească despre familie. El este cel care va sta alături de fetițe înainte să adoarmă. Pentru că, atunci când este acasă, își doresc să-l aibă în preajmă.

Mămica lor, Cristina, este însă cea care, cum el este mult timp plecat, le-a educat. Și îi este recunoscător că a făcut-o foarte bine.

”Petrecând foarte mult timp prin cantonamente, plecat de acasă, când sunt aici, încerc să fiu eu omul cel bun, iar soția omul rău”, spune Ciprian. Bine, acel rău, exprimă, în fapt, severitatea. Lucru pe care-l explică.

”Dacă le mai și cert când vin acasă, petrecând foarte puțin timp, cred că nu o să le mai fiu drag deloc. Însă trebuie să spun că am două fete foarte cuminți și sunt un om norocos.

Mă bucur că mămica lor le-a crescut foarte bine. Pentru că practic ea le-a crescut, eu fiind mai mult plecat. Și mă bucur că le-a dat o educație de care o să fie mândre când vor crește.

Țin foarte mult la educație, să respecte oamenii, la cei șapte ani de acasă. Pentru că asta am învățat de la părinții mei. Și cine mă cunoaște știe că îmi place să nu fac diferențe și îmi place modestia”, conchide Deac.