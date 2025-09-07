Cum arată o zi din viața lui Mitică Dragomir, ajuns la 80 de ani: „Nu mai am treabă pe șantier, mă plictisesc, înnebunesc!”. Ce cărți citește pentru a-și „omorî” timpul

Dumitru Dragomir a ajuns la onorabila vârstă de 80 de ani. Fostul șef LPF a povestit cum arată o zi din viața lui, mai ales în perioada când nu se află pe șantierele viitoarelor sale construcții.

Dumitru Dragomir și o zi din viața lui. Ce face fostul șef LPF

Invitat în cadrul Dumitru Dragomir a vorbit despre un cum decurge o zi din viața lui. Deși a ajuns la 80 de ani, fostul șef LPF nu stă deloc degeaba.

Dacă nu cu mult timp în urmă , „Corleone” a vorbit acum despre programul pe care îl are, în special atunci când nu se află pe șantier. Ce pasiune are în timpul său liber.

„Când nu am program de șantier, mă plictisesc, mă enervez, mă cert cu toată lumea”

„La 80 de ani, nu mai contează nimic. La 80 de ani, de-abia ne târâm. Am programul lejer acum. Nu mă duc la construcții, mi-a ieșit PUZ-ul, dar durează cel puțin 3 luni până iau avizele și autorizația de construire. Până la sfârșitul anului.

Oricum, nu fac săpături când plouă. Dar în primăvară sunt ridicat cu unul din blocuri. Când nu am program de șantier, mă plictisesc, mă enervez, mă cert cu toată lumea. Citesc și o carte bună acum (n.r. – „Un gentleman la Moscova”), e foarte bună cartea. Am luat o carte, ‘Spovedania unui avocat’, de Marian Nazat. Încă nu m-am apucat de ea.

„Prietenii mei sunt oameni deștepți, care au reușit în viață, cu averi”

Nu am văzut filmul (n.r. – „Un gentleman la Moscova”), dar cartea e fantastică. Mă trezesc dimineața, citesc pe rețelele sociale cum unii zic de mine… alții mă laudă. Plec la plimbare și fac 3-4 mii de pași. Dacă nu mă duc la șantier, mă duc pe la hotel. Nu am ce face pe la hotel, se ocupă Bogdan și nepoții. Beau o cafea, un ceai și citesc știrile.

Plec la masă cu nevasta de fiecare dată. După masă, dorm și seara mă duc cu prietenii în diverse locuri. Eu nu mă plictisesc, am foarte mulți prieteni. Oameni deștepți, care au reușit în viață, cu averi”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.