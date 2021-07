Oana Roman s-a fotografiat fără pic de machiaj și a postat imaginea pe rețelele de socializare. Vedeta le-a dat o replică celor care o critică și a declarat că niciodată nu s-a folosit de aspectul fizic pentru a reuși în viață.

Fiica lui Petre Roman nu are de gând să-și facă operații estetice, așa cum i-au sugerat internauții. Vedeta nu își dorește să arate ca cineva anume, după cum a ținut să sublinieze.

Cum arată Oana Roman fără pic de machiaj. Vedeta le-a închis gura haterilor: „Am 45 de ani și mă simt bine”

a declarat că se simte foarte bine în pielea ei și nu are de gând să apeleze la operații estetice. Partenera lui Marius Elisei a postat un mesaj prin care le-a dat o replică internauților.

Vedeta s-a fotografiat fără nicio urmă de machiaj și nu are de gând să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni pentru a-și face retușuri.

„Am 45 de ani și mă simt bine. Sunt încântată ca pot să ies din casa fără machiaj și deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m-am dat cu cremă pe față aproape deloc până de curând și nu am nici un fel de intervenții la față.

Nici măcar tratament nu ajung să fac mai des de 2 ori pe an. Mi-a scris cineva zilele trecute să mă operez la pleoape, pomeți, nas , ca să arăt ca x , mi-a dat un nume. Nu vreau să arăt ca nimeni și nu vreau să mă operez deloc la față.

Nu am obsesia asta și nu o voi avea niciodată. Sunt foarte ok așa. Și în afara de a folosi creme bune, nu intenționez să fac nimic altceva! Nu am trăit niciodată din aspectul fizic și nici nu caut asta.

Am minte destulă încât sa trăiesc bine fără sa fac o obsesie din fizicul meu. Și asta pt ca am învățat mulți ani, mult și temeinic și apoi am muncit pe măsură”, a scris Oana Roman pe .

Oana Roman și Marius Elisei, apariție controversată pe Instagram

Oana Roman Vedeta s-a fotografiat alături de Marius Elisei în timp ce proba o rochie, însă partenerul ei era complet dezbrăcat. Părțile sale intime nu au fost vizibile, întrucât vedeta le-a acoperit cu rochia ei.

Fotografia în care Marius Elisei și-a făcut apariția fără niciun articol vestimentar a stârnit reacțiile internauților. Aceștia au întrebat-o de ce a dispărut imaginea.

Nu fiica lui Petre Roman este cea care a șters fotografia, ci Instagram-ul, în urma reporturilor utilizatorilor, după cum a explicat Oana Roman.

Vedeta de la Antena Stars și fostul ei soț s-au împăcat, la câteva luni după ce au semnat actele de divorț. Cei doi au mai dat o șansă relației lor și sunt mai fericiți ca niciodată.