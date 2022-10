Cum arată omul care a cheltuit 30.000 lire pentru a-și modifica fizionomia. Unii spun că seamănă cu un diavol

Cameron Lee Bright are 28 de ani și unii spun că arată precum un diavol. Bărbatul a cheltuit 30.000 de lire sterline pentru a-și schimba înfățișarea și încă mai are planuri mari.

Cameron Lee Bright are 28 de piercing-uri

Tânărul și-a întins nasul, și-a făcut nenumărate de tatuaje, dar și zeci de piercing-uri, iar în continuare are în plan să își lărgească cartilajul și osul nasului cu încă doi milimetri.

De asemenea, Cameron Lee Bright are o limbă despicată, tatuaje de aproape 100 de ore, coaste de silicon implantate sub claviculă și mărgele sub pielea din jurul zonei sale intime.

Deși este doar un lucrător de depozit din California și a fost crescut creștinește de către familia sa, tânărul spune acum că oamenii îl cataloghează drept “diavol” din cauza aspectului său modificat.

Modificările corporale au început încă de pe la vârsta de 15 ani, iar Cameron Lee Bright spune că nu regretă nimic și că fiecare are dreptul să își cheltuie banii pentru pasiunile sale.

”Am 28 de piercing-uri cu cele mai multe întinse și probabil aproape 100 de ore de tatuaje. Am cheltuit 30.000 de lire sterline, dar probabil chiar mai mult dacă mă gândesc bine și am împărțit pe modificări corporale de când aveam vreo 15 ani.

Nu pare mult atunci când te uiți la hobby-urile și aspirațiile altora. Probabil că aceștia cheltuiesc o sumă similară pe mașinile lor de proiect, sport, rave-uri și concerte”, a dezvăluit tânărul, conform .

Încă de pe vremea de când era copil, Cameron , însă a așteptat să mai crească. Nu are neapărat o explicație pentru ceea ce face, cert este că fiecare schimbare în parte îl face fericit.

Motivul pentru care Cameron Lee Bright și-a schimbat înfățișarea

“Motivul pentru care mi-am schimbat înfățișarea este oarecum complicat. Sincer, nu am un răspuns legitim pentru el. Îmi place să fac ceea ce îmi aduce bucurie și asta îmi aduce bucurie.

Îmi place cum arată și istoria antropologică a modificărilor corporale mă interesează cu adevărat”, a mai povesti tânărul.

Sunt însă și persoane care îl critică pentru modul în care arată, .

Vezi această postare pe Instagram

Cei mai mulți, spune Cameron, sunt oameni religioși, însă în ani de zile, tânărul nu s-a lăsat niciodată afectat și face față cu brio comentariilor răutăcioase pe care le primește, inclusiv în mediul online.

“Cele mai multe ură și remarci nepoliticoase pe care le primesc vin de la oameni religioși și pur și simplu nu are sens pentru mine. (…) Primesc comentarii negative online toată ziua, dar nimeni nu ar spune asta în persoană, așa că este greu să iau în serios ceea ce au spus, mi se pare amuzant”, a mai dezvăluit el.