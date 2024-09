Cum arată părinții Iuliei Vântur. Iubita lui Salman Khan i-a dus în vacanță nu foarte departe de România

Iulia Vântur a plecat din India, dar nu în România. Actrița devenită vedetă la Bollywood trăiește momente minunate împreună cu cele mai dragi persoane din viața ei, părinții săi. A făcut publice câteva imagini din concediu.

Iulia Vântur a plecat în vacanță cu familia

Iulia Vântur locuiește în India de mai de un deceniu, unde și-a creat și un nume. Românca este respectată și iubită de poporul indian. În plus, l-a făcut chiar pe Salman Khan să se îndrăgostească de ea.

Fosta prezentatoare de televiziune și celebrul actor . Vedeta dar până atunci, se împarte între viața de acolo și oamenii dragi pe care i-a lăsat în România.

Iulia Vântur are o relație specială cu părinții săi. Totuși, nu mereu reușește să ajungă în țară. În trecut, a povestit că preferă să se întâlnească cu mama și tatăl ei în diferite țări din Europa. Astfel, pot explora și se pot bucura împreună de experiențe inedite.

În prezent, vedeta și familia ei petrec câteva zile de vis la Veneția. A publicat câteva imagini prin care le-a arătat tuturor cât de liniștită se simte în preajma persoanelor iubite: „Timp cu familia”, a scris artista în dreptul imaginilor.

De ce s-a mutat în India

În trecut, Iulia Vântur a dezvăluit că, deși i-a fost greu să se mute în India, nu își regretă alegerea. A considerat că acolo poate începe o nouă viață și nu a regretat. Acum, se poate lăuda cu o carieră de succes.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională.

Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia Vântur, pentru