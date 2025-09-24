Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic

Patricia, , a marcat un moment important din viața sa. Tânăra a făcut pasul cel mare alături de partenerul de viață. În urmă cu câteva zile „mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic, la Craiova.

Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu

Fiica lui Ionuț Luțu a fost în atenția oamenilor după ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Unica fată a fostului fotbalist, Patricia, a strălucit la cununia religioasă pe care a marcat-o printr-un eveniment spectaculos.

Nunta a avut loc la un restaurant celebru din orașul Craiova, județul Dolj, la numai câteva luni după cununia civilă. Frumoasa brunetă, care este mama unui băiat, a semnat actele cu partenerul de viață în luna mai.

Acum toată lumea a putut să vadă cum arată tânăra în vârstă de 26 de ani, după ce a postat mai multe filmări neașteptate pe rețelele de socializare. Unica fată a lui Ionuț Luțuu a fost, cu siguranță, în centrul atenției.

Patricia a ținut cont de toate tradițiile oltenești, fiind cel care a încredințat-o pe tânără viitorului ei soț. Fostul sportiv a fost extrem de relaxat, semn că este bucuros că fiica lui s-a căsătorit.

În altă ordine de idei, fiica lui Ionuț Luțu este foarte atentă la felul în care arată. Adoră să se îmbrace elegant și poartă frecvent rochii care îi pun silueta în valoare, chiar și după ce a devenit mamă pentru prima oară.

Totodată, tânăra preferă să iasă din casă machiată și aranjată, încă o dovadă în plus că atrage multe priviri asupra sa. Patricia pare că a apelat la medicul estetician, având buze voluminoase și un ten impecabil.

Ce studii are fata lui Ionuț Luțu

Fata lui Ionuț Luțu este o tânără preocupată de dezvoltarea personală și profesională. Conform paginii sale de Facebook, Patricia a studiat la în cadrul Universității din Craiova, la Facultatea de Drept și Științe Sociale.

După ce a absolvit s-a înscris la cursuri de master. A urmat ramura de Instituții de drept privat la Universitatea din Craiova. Cei care o urmăresc pe tânără pe social media pot observa că este o persoană care adoră călătoriile.

În mediul virtual apar foarte multe imagini din vacanțele pe care le-a avut. Una dintre acestea a avut loc la scurt timp după nuntă, alegând să-și petreacă luna de miere în Emiratele Unite Arabe. A ales orașul Dubai.

S-a plimbat prin diferite locuri, a admirat priveliștea de la o înălțime amețitoare și a profitat de vremea caldă. Fata lui Ionuț Luțu s-a bucurat de piscină, Patricia fotografiindu-se într-un costum de baie închis la culoare.

Ionuț Luțu, unul dintre fotbaliștii antrenați de profesorul Pârvulescu

Ionuț Luțu este considerat a fi „mâna dreaptă” a lui Gigi Becali, între cei doi existând o prietenie de lungă durată. Fostul sportiv s-a născut pe data de 3 august 1975, la Slatina. E unul dintre fotbaliştii antrenați de profesorul Pârvulescu.

A fost inițiat în lumea fotbalului alături de Ionel Dănciulescu, Claudiu Niculescu, Ovidiu Burcă, Mihai Răduţ, Romeo Stancu și Augustin Chiriţă. Mulți din domeniul său de activitate îl alintă „Hagi-Luţu” datorită tehnicii sale ieşite din comun.

Fostul fotbalist a debutat în primul eşalon la 20 de ani, la FC Naţional. Ulterior, a evoluat la echipa sa de suflet, Universitatea Craiova, cu un intermezzo în Turcia, la Galatasaray Istanbul. Mai târziu, a semnat cu Steaua, Suwon Blue Wings (Coreea de Sud) și Apollon Limassol.

A mai avut două reveniri în Bănie, dar și perioade scurte la echipe precum Rapid, Apollon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu Taldykorgan, Pandurii, Jiul Petroşani şi Alro Slatina. Ionuț Luțu a câştigat Cupa României cu Steaua, în anul 1999.

Mai mult, a câștigat Supercupa cu Rapid, în 2003, şi Liga Campionilor Asiei cu Suwon Blue Wings Samsung. A marcat 15 goluri în 28 de meciuri la naţionala U21. Totodată, a bifat o singură prezenţă la prima reprezentativă, într-un meci amical cu Estonia.

Câți copii are Ionuț Luțu

În planul sentimental, a avut mai multe relații amoroase. Are doi copii din două legături de dragoste diferite, Patricia și Andreas Ionuț, care locuiește în Slatina. Fiul lui Ionuț Luțu s-a născut în anul 2010, mama sa fiind o femeie pe nume Roxana.

Nașterea băiatului i-a adus multă bucurie fostului jucător de fotbal, fiica sa, Patricia, având la momentul respectiv 10 ani. Tot atunci fostul sportiv a mărturisit că și-ar dori ca cel mic să-i calce pe urme și să aibă o carieră în fotbal.

„Sunt foarte fericit. Orice părinte îşi doreşte să aibă pereche, fată şi băiat. Nici nu-mi găsesc cuvintele, dar ştiu doar un singur lucru: mi-ar plăcea să fie jucător de fotbal!”, a spus fostul fotbalist când a devenit tată pentru a doua oară, .