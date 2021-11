Cum arată planul de reorganizare al lui Dinamo. Câți bani vor primi jucătorii din restanțele pe care le au

că planul de reorganizare al lui Dinamo a fost aprobat după ce săptămâna trecută decizia a amânat să dea un verdict.

Vestea este una excelentă, mai ales că Dinamo putea să fie pedepsită și dacă planul de reorganizare nu ar fi fost validat până la finalul lunii noiembrie.

Care sunt cele mai importante prevederi ale planului de reorganizare

Reprezentantul administratorului judiciar RTZ & Partners, , propune un plan de reorganizare extrem de ambițios și speră să atragă un nou investitor la club, care va trebui să depună garanții de 20 de milioane de euro în următorii patru ani.

Răzvan Zăvăleanu a vorbit pe larg despre planul de reorganizare într-un interviu și a confirmat aprobarea acestuia pentru site-ul nostru: „Este adevărat. Planul de reorganizare a fost validat!”.

Când își vor primi jucătorii banii și care este suma datoriilor lui Dinamo aprobată de instanță

Jucătorii lui Dinamo înscriși la masa credală își vor primi 100% din restanțe însă doar în cel de-al treilea an de la intrarea în insolvență, așa că foștii „câini” mai au de așteptat până când își vor recupera restanțele salariale.

Conform planului de reorganizare proaspăt aprobat, Dinamo are de returnat către creditori suma de 5,3 milioane de euro. Săptămâna trecută instanța a amânat decizia, iar fanii erau îngrijorați că acest lucru s-ar fi putut întâmpla din nou.

Singurele datorii care vor fi achitate către creditori în cel de-al doilea an sunt cele către salariați și bugetul de stat. Fotbaliștii își vor primi banii în al treilea an de insolvență. FANATIK că Dinamo are datorii către Primăria Capitalei pentru închirierea stadionului Național Arena.

Cu toate acestea, Răzvan Zăvăleanu mizează conform prevederilor planului de reorganizare pe o creștere substanțială a veniturilor clubului de aproximativ 60% pe următorii trei față de perioada 2018-2020.

Răzvan Zăvăleanu speră ca veniturile lui Dinamo să atingă 20 de milioane de euro în următorii trei ani

Planul de reorganizare al lui Dinamo se bazează pe încasări de 20 de milioane de euro în primii trei ani de insolvență astfel:

3,9 milioane de euro din drepturi TV

3 milioane de euro din vânzarea de fotbaliști

8 milioane de euro prin aportul acționarilor

5 milioane de euro de la sponsori, din vânzarea biletelor și abonamentelor și alte activități comerciale

Cifrele sunt susținute de veniturile generate de club în perioada 2018-2020. În ultimii trei ani în visteria „câinilor” au intrat 12,5 milioane de euro, însă brandul Dinamo are capacitatea să producă mult mai mulți bani.

În 2021, în contextul unui management defectuos al spaniolilor care au dublat datoriile clubului în câteva luni, veniturile nu vor depăși trei milioane de euro, cea mai mică sumă încasată de alb-roșiii în ultimii patru ani.

Care sunt principalii creditori ai lui Dinamo

Fanii-acționari din programul DDB, înscriși la masa credală prin Asociația Peluza Cătălin Hîldan Dinamo, reprezintă principalul creditor și președinte al comitetului creditorilor, cu suma de 8.600.000 lei.

Următorul creditor important este Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) în reprezentarea Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București către care Dinamo are datorii în valoare de 5.683.265 lei.

Parc Hotels SA cu 171.361,63 lei, Centrul Medical Unirea SRL cu suma de 114.558 lei și omul de afaceri Marian Iuhasz care are de recuperat 100.000 de lei completează comitelul creditorilor din postura de membri.

Dintre foștii jucători ai lui Dinamo care au de primi bani de la Dinamo, Isma Lopez, Borja Valle, Ante Puljic și Adam Nemec nu au votat planul de reorganizare și au cerut falimentul clubului.

Planul de reorganizare cuprinde și cu capitol special cu privire la acționarul majoritar, Pablo Cortacero

Răzvan Zăvăleanu a redactat un capitol special în planul de reorganizare în care se detaliază pe larg modul în care Pablo Cortacero a prejudiciat clubul Dinamo și cum spaniolul poate fi trași la răspundere.

Reprezentantul administratorului judiciar a anunțat că va face toate demersurile legale pentru a-l acționa în judecată pe Pablo Cortacero și pe foștii administratori ai clubului Dinamo.

Răzvan Zăvăleanu a oferit pentru FANATIK ultimele detalii cu privire la implicarea unui nou investitor

O altă variantă urmărită este aceea ca Pablo Cortacero să cedeze acțiunile către un alt investitor, despre care în exclusivitate pentru FANATIK:

“Trebuie să avem multă răbdare. Investitorii străini care s-au declarat interesați de Dinamo au solicitat documente pentru a vedea situația de la club și le-am pus la dispoziție aceste materiale lămuritoare. Însă, cum v-am mai spus, este un proces de durată”

Din informațiile FANATIK, în acest moment programul Doar Dinamo București contribuie lunar la bugetul clubului cu sume cuprinse între .

DinamoWin, colacul de salvare al lui Dinamo?

FANATIK a fost prezent la evenimentul grandios de lansare a , un nou proiect marca DDB menit să salveze situția financiară a clubului.

Creierul din spatele acestui proiect, Marius Tudor, a declarat că bugetul lui Dinamo s-ar putea dubla într-un an de zile dacă măcar 50.000 de fani dinamoviști vor cumpăra de pe această platformă lunar de minim 500 de lei. Suporterii vor putea alege dintre o gamă largă de produse care va ajunge la cifra de șase milioane.

Conform studiilor partenerilor noștri de la Auchan, fiecare cumpărător cheltuie lunar cel puțin 1.000 de lei. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă 50.000 de suporteri dinamoviști fanatici ar face asta prin DinamoWin”. – – Marius Tudor, creatorul DinamoWin