Cum arăta prezența la vot în 2024, când a fost reales Nicușor Dan primar al Capitalei, comparativ cu 2025. Datele sunt clare

Prezența la vot spune multe despre cum poate evolua turul de scrutin atunci când vorbim despre alegerile din Capitală. În general, prima parte a zilei nu surprinde foarte mult, având în vedere că mare parte a electoratului activ se mobilizează mai greu, primii la urne fiind cei de vârsta a treia. Ce concluzii putem trage dacă analizăm prezența la vot pe ore, în București, din 2024, când a câștigat Nicușor Dan, cu cea din 2025?

Prezența la vot în București: 2025 versus 2024. Câte procente s-au înregistrat în mijlocul zilei în care a fost proclamat Nicușor Dan primar

Până la ora 14, prezența la vot la alegerile de duminică, 7 decembrie 2025, era de 16,4, sub datele raportate pentru aceeași oră în iunie 2024. Trebuie spus, din start, că oamenii merg la vot sau preferă să stea acasă în funcție de mai mulți factori: vremea, interesul politic sau simpla dispoziție, cheful unui cetățean cu drept de a alege fiind greu de prevăzut chiar și de cele mai exacte case de sondare.

Dacă ne raportăm strict la vreme, pe 9 iunie 2024, când a fost o prezență un pic mai mare față de cea din 2025 (ne raportăm la cifrele disponibile până la ora 14), a fost soare și cald, spre deosebire de ziua friguroasă din 7 decembrie în care, cum ar zice proverbul, avem „o vreme să nu dai afară un câine din casă”. Un alt aspect pentru care mobilizarea din acest an ar putea fi mai mică este oboseala pe care cetățenii o resimt după cicluri repetate de alegeri, o serie fiind chiar anulată de Curtea Constituțională sau simpla dezamăgire pe care lumea o resimte în vremuri de austeritate față de toți politicienii.

Prezentăm, mai jos, comparația dintre 2024 și 2025, pe ore, în prima parte a zilei:

ora 08: 1,2% (2024) versus 1,2% în 2025 – cifră atinsă la 08:30;

ora 10: 6,9% în 2024 versus 5,4% abia la 10:30 în 2025;

ora 12: 12,9% în 2024 versus 9,6% în 2025;

ora 14: 19,4% în 2024 versus 16,4% în 2025.

Sectorul 6, cel mai harnic

După cum putem remarca, există o scădere cu 3% față de alegerile de anul trecut, unde, la final de zi, prezența a sărit cu puțin peste 40%, Nicușor Dan fiind proclamat primar al Capitalei pentru a doua oară. Anul trecut, după ora 18 au ieșit cei mai mulți la vota, în general electoratul tânăr, iar acest segment l-a favorizat în mod cert pe actualul președinte al țării.

Procentele de mai sus, traduse în voturi, arată, în felul următor: la ora 14 existau deja 352.128 de voturi exprimate până la ora 14, în timp ce acum avem un număr de 296.236. Rămâne de văzut cât de mult va mai crește prezența până la închiderea urnelor, la 21. Mai trebuie precizat un lucru important: în iunie 2024, în aceeași zi cu alegerile locale s-au desfășurat și alegerile europarlamentare. Urnele, atunci, s-au închis la ora 22, așadar trebuie să privim datele și din această perspectivă.

La alegerile locale de acum, în sectorul 6 s-au prezentat cei mai mulți bucureșteni la urne până la mijlocul zilei (62.554 de cetățeni). Pe locul doi urmează locuitorii din sectorul 1. Cele mai puține voturi au fost înregistrate în sectorul 5, unde în urnă au fost introduse 36.157 de buletine de vot.

17 candidați sunt înscriși în cursa pentru cel mai mare și bogat oraș din România. Dintre aceștia îi enumerăm pe Daniel Băluță (PSD), (PNL), (susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) și Ana Ciceală (SENS).