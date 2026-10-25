Sport

Cum arată primul ”11” al jucătorilor ignorați de Gică Hagi. „Copilul” crescut la Farul nu se află pe lista preliminară

Traian Terzian
25.10.2026 | 17:04
Cum arata primul 11 al jucatorilor ignorati de Gica Hagi Copilul crescut la Farul nu se afla pe lista preliminara
SPECIAL FANATIK
Ce jucători din străinătate a ignorat Gică Hagi (61 de ani) pentru ultimele jocuri din Liga Națiunilor. Sursă foto: colaj Fanatik
Mai puțin de trei săptămâni ne mai despart până la un nou calup de meciuri al naționalei. Ce jucători a ignorat Gică Hagi pentru duelurile cu Polonia și Bosnia Herțegovina.
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Reprezentativa României se pregătește de ultimele două partide pe care le va disputa în acest an și care vor încheia campania de Liga Națiunilor. O serie de jucători care evoluează în străinătate au fost ignorați de Gică Hagi (61 de ani) pentru această acțiune.

Ce jucători importanți a ignorat Gică Hagi

”Tricolorii” au început catastrofal grupa de Liga Națiunilor și au pierdut toate cele patru întâlniri jucate până acum. Gică Hagi a fost extrem de dezamăgit, însă speră să redreseze corabia la jocurile cu Polonia și Bosnia Herțegovina. Iar pentru aceste partide selecționerul a anunțat lista preliminară a celor 27 de stranieri pe care îi are în vedere.

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Deși bazinul de selecție este unul destul de restrâns, România neavând un număr prea mare de fotbaliști în campionatele puternice din lume, se remarcă faptul că în afara lotului au rămas câțiva jucători importanți.

În primele patru meciuri din Liga Națiunilor, România a suferit la toate capitolele, dar cel mai pregnant a fost la capitolul atacanți. În condițiile în care Louis Munteanu este accidentat și nu va putea veni la acțiunea din noiembrie, iar Daniel Bîrligea este singurul atacant de careu, surprinde neconvocarea puștiului Iustin Doicaru, crescut de Hagi la academia sa și promovat la Farul, de unde a prins un transfer în Turcia.

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Un alt nume important rămas pe dinafară este portarul Horațiu Moldovan, dar acesta și-a pierdut locul de titular la codașa Eyupspor și atunci nu este chiar de mirare că nu a fost chemat. Și tot din campionatul Turciei a fost sărit și Deian Sorescu. Explicația ar fi că acesta nu a avut evoluții prea bune la Gaziantep, iar echipa sa se află în lupta de la retrogradare. Un ”11” al jucătorilor neconvocați de Hagi la această acțiune arată astfel:

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  • H. Moldovan – A. Pantea, I. Nedelcearu, M. Lixandru, K. Ciubotaru – A. Șut – D. Sorescu, A. Ioniță, A. Mățan, O. Popescu – I. Doicaru

Programul meciurilor naționalei

Fără niciun punct acumulat în primele patru partide, echipa națională a României nu mai poate spera decât la un ipotetic loc 3 în grupa din Liga Națiunilor. Pentru asta are nevoie de două victorii, dar și ca Polonia, care a strâns 4 puncte, să piardă ambele jocuri din noiembrie.

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Prima întâlnire a ”tricolorilor” va fi chiar împotriva polonezilor, sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, urmând ca trei zile mai târziu, tot de la ora 21:45, să joace la Zenica împotriva Bosniei Herțegovina.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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