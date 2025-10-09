Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv

FANATIK a aflat primul 11 pregătit de Mircea Lucescu. Selecționerul a decis să folosească o echipă de start improvizată pentru a vedea cât mai mulți jucători la treabă.

Cine sunt titularii României contra Moldovei

După meciul de pregătire cu Moldova, naționala României se va duela cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. și a decis să îi menajeze pe Rațiu și Burcă în partida cu basarabenii.

Ba mai mult, Mircea Lucescu alege să trimită în teren la partida cu Moldova o echipă plină de surprize. FANATIK a aflat că Louis Munteanu va fi titular în linia ofensivă, iar Eissat și Virgil Ghiță vor face pereche în centrul apărării.

Echipa de start a României pentru meciul cu Moldova: Radu – Manea, Ghiță, Eissat, Opruț – Dragomir, Screciu, Hagi – Baiaram, Munteanu, Moruțan.

Surprizele lui Mircea Lucescu

Echipa de start este una extrem de interesantă. Lipsesc de pe teren jucătorii care au dus greul în ultimii ani, însă este o șansă foarte bună pentru fotbaliștii trimiși titulari să demonstreze încă din primul minut că își merită locul la reprezentativa de seniori.

Mircea Lucescu a anunțat încă dinaintea jocului că Eissat va fi titular în România – Moldova. Fundașul are și cetățenie israeliană, însă a ales să reprezinte tricolorii și pare o soluție bună în centrul apărării, întrucât Radu Drăgușin este în continuare accidentat.

În plus, antrenorul de 80 de ani îl răsplătește pe Vlad Dragomir pentru performanțele sale din ultima perioadă. Mijlocașul, care a evoluat în acest sezon cu Pafos în UEFA Champions League, a fost ales titular de selecționer pentru partida cu Moldova.

Cum se schimbă tactica lui Mircea Lucescu față de ultimul amical

Și în septembrie tricolorii au avut un program asemănător. Înainte de meciul cu Cipru de la Larnaca, România a jucat pe Arena Națională un amical cu Canada, pe care l-a pierdut fără drept de apel, cu 0-3. Mircea Lucescu declara că mai mult a fost încurcat de acea partidă de pregătire.

Atunci, selecționerul a aruncat jucătorii de bază atât în meciul amical, cât și în partida oficială cu Cipru. S-a văzut multă oboseală, iar Mircea Lucescu a decis să schimbe total strategia și să folosească două echipe de start diferite.

Ce pregătește Mircea Lucescu pentru duelul cu Austria

Meciul cu adevărat important vine câteva zile mai târziu. Naționala României se va duela cu Austria, tot pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial. Mircea Lucescu vrea cu orice preț o victorie pentru a trece peste rezultatele negative din ultimele luni. E probabil ca fotbaliști precum Dennis Man, Răzvan Marin sau Daniel Bîrligea să nu lipsească din echipa de start.

„Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. – contra Austriei)… Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile. Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul de duminică. Deci nu… încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm! Trebuie jucat cu minte, nu la întâmplare. Ionuț Radu a venit cu o problemă la deget”, declara Lucescu la conferința de presă

Clasament și program România

Rezultatele și programul echipei naționale a României:

România – Bosnia 0-1

San Marino – România 1-5

Austria – România 2-1

România – Cipru 2-0

Cipru – România 2-2

România – Austria, 12.10.2025

Bosnia – România, 15.11.2025

România – San Marino, 18.11 2025

Clasamentul grupei: