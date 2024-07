Cum arată Prințul George la 11 ani. Noua fotografie lansată de Palatul Kensington a cucerit internetul

Prințul George împlinește frumoasa vârstă de 11 ani. Ce fotografie a publicat familia regală pentru a sărbători aniversarea moștenitorul tronului britanic?

Prințul George tocmai a făcut pasul în al doilea deceniu de viață. Viitorul rege al Angliei împlinește astăzi 11 ani. Cu această ocazie specială, Palatul Kensington a dezvăluit publicului o fotografie inedită a tânărului prinț, care a cucerit internetul într-o clipă.

Imaginea alb-negru îl surprinde pe Prințul George zâmbitor și relaxat, purtând o cămașă albă și un sacou de culoare închisă. Fotografia a fost realizată de însăși mama sărbătoritului, Kate Middleton, informează

”Îi urăm prinţului George o foarte fericită aniversare cu ocazia împlinirii vârstei de 11 ani, astăzi”, a transmis Palatul Kensington pe reţeaua de socializare X.

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today!

📸 The Princess of Wales, 2024

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)