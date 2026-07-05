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Cum arată programul complet al sferturilor de finală și al semifinalelor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. LIVE UPDATE după Brazilia – Norvegia 1-2

Vezi pe site-ul FANATIK cum arată, în timp real, programul fazelor eliminatorii de la CM 2026. De la sferturi până la semifinale. Informațiile vor fi actualizate după fiecare partidă disputată.
Dragos Petrescu
06.07.2026 | 01:17
Cum arata programul complet al sferturilor de finala si al semifinalelor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 LIVE UPDATE dupa Brazilia Norvegia 12
SPECIAL FANATIK
Vezi pe FANATIK programul complet al sferturilor de finală și al semifinalelor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 // FOTO: FIFA
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Site-ul FANATIK vă oferă o trece în revistă a tuturor meciurilor care se prefigurează în fazele eliminatorii rămase de disputat la Campionatul Mondial din 2026, turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic. Împerecherile echipelor naționale vor fi actualizate în timp real, după fiecare rezultat înregistrat. Se anunță dueluri de foc!

Tabloul sferturilor de finală de la CM 2026, după Brazilia – Norvegia 1-2

Norvegia este cea de-a treia țară calificată în sferturile de finală ale turneului final din această vară, asta după ce a reușit să se impună în fața primei reprezentative din Brazilia, scor 2-1. Acum, Erling Haaland și colegii săi își așteaptă următoarea adversară, care va fi decisă în urma duelului dintre Mexic și Anglia. Primul sfert de finală de la CM 2026 a fost stabilit sâmbătă seară, după victoriile selecționatelor din Franța și Maroc.

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Meci 1: FranțaMaroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)
Meci 2: Portugalia/SpaniaSUA/Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Meci 3: NorvegiaMexic/Anglia (duminică, 11 iulie, ora 00:00)
Meci 4: Argentina/EgiptElveția/Columbia (duminică, 11 iulie, ora 04:00)

Cum se fac împerecherile în fazele eliminatorii până în semifinale

După ce faza sferturilor se va încheia, echipele câștigătoare se vor întâlni conform grupării menționate anterior în semifinale (învingătoarea meciului 1 va da piept cu învingătoarea meciului 2, iar câștigătoarea meciului 3 va înfrunta țara care se va impune în meciul 4). Ulterior, cele mai bune două echipe, fiecare dintre ele venind de pe o parte diferită de tablou, se vor duela în marea finală de la New Jersey, care va avea loc pe 19 iulie.

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Rezultatele din optimile de finală la CM 2026

Meci 1: ParaguayFranța 0-1 (K. Mbappe – penalty 70′)
Meci 2: CanadaMaroc 0-3 (A. Ounahi 50′, 82′, S. Rahimi 90+8′)

Meci 3: PortugaliaSpania (luni, 6 iulie, ora 22:00)
Meci 4: SUABelgia (marți, 7 iulie, ora 03:00)

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Meci 5: BraziliaNorvegia 1-2 (Neymar Jr. – penalty 90+10′ / E. Haaland 79′, 90′)
Meci 6: MexicAnglia (luni, 6 iulie, ora 03:00)

Meci 7: ArgentinaEgipt (marți, 7 iulie, ora 19:00)
Meci 8: ElvețiaColumbia (marți, 7 iulie, ora 23:00)

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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