Cum arată programul complet al sferturilor de finală și al semifinalelor la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. LIVE UPDATE după Brazilia – Norvegia 1-2

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Site-ul FANATIK vă oferă o trece în revistă a tuturor meciurilor care se prefigurează în fazele eliminatorii rămase de disputat la Campionatul Mondial din 2026, turneul final găzduit de , Canada și Mexic. Împerecherile echipelor naționale vor fi actualizate în timp real, după fiecare rezultat înregistrat. Se anunță dueluri de foc!

Tabloul sferturilor de finală de la CM 2026, după Brazilia – Norvegia 1-2

, asta după ce a reușit să se impună în fața primei reprezentative din Brazilia, scor 2-1. Acum, Erling Haaland și colegii săi își așteaptă următoarea adversară, care va fi decisă în urma duelului dintre Mexic și Anglia. Primul sfert de finală de la CM 2026 a fost stabilit sâmbătă seară, după victoriile selecționatelor din Franța și Maroc.

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Meci 1: Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)

Meci 2: Portugalia/Spania – SUA/Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Meci 3: Norvegia – Mexic/Anglia (duminică, 11 iulie, ora 00:00)

Meci 4: Argentina/Egipt – Elveția/Columbia (duminică, 11 iulie, ora 04:00)

Cum se fac împerecherile în fazele eliminatorii până în semifinale

După ce faza sferturilor se va încheia, echipele câștigătoare se vor întâlni conform grupării menționate anterior în semifinale (învingătoarea meciului 1 va da piept cu învingătoarea meciului 2, iar câștigătoarea meciului 3 va înfrunta țara care se va impune în meciul 4). Ulterior, cele mai bune două echipe, fiecare dintre ele venind de pe o parte diferită de tablou, se vor duela în marea finală de la New Jersey, care va avea loc pe 19 iulie.

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Rezultatele din optimile de finală la CM 2026

Meci 1: Paraguay – Franța 0-1 (K. Mbappe – penalty 70′)

Meci 2: Canada – Maroc 0-3 (A. Ounahi 50′, 82′, S. Rahimi 90+8′)

Meci 3: Portugalia – Spania (luni, 6 iulie, ora 22:00)

Meci 4: SUA – Belgia (marți, 7 iulie, ora 03:00)

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Meci 5: Brazilia – Norvegia 1-2 (Neymar Jr. – penalty 90+10′ / E. Haaland 79′, 90′)

Meci 6: Mexic – Anglia (luni, 6 iulie, ora 03:00)

Meci 7: Argentina – Egipt (marți, 7 iulie, ora 19:00)

Meci 8: Elveția – Columbia (marți, 7 iulie, ora 23:00)

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