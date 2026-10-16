Sport

Cum arată protocolul organizat de Dinamo la meciul cu FC Botoșani. Ce meniu au primit fanii care au plătit 600 lei pentru un bilet VIP Experience. Foto

Cristian Măciucă
16.10.2026 | 21:47
Cum arata protocolul organizat de Dinamo la meciul cu FC Botosani Ce meniu au primit fanii care au platit 600 lei pentru un bilet VIP Experience Foto
SPECIAL FANATIK
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Cum arată protocolul organizat de Dinamo la meciul cu FC Botoșani. Ce meniu au primit fanii care au plătit 600 lei pentru un bilet VIP Experience. FOTO: Fanatik
FANATIK vă prezintă cum au fost tratați fanii din zona VIP la Dinamo - FC Botoșani, la doar câteva zile după scandalul uriaș al protocolului primit de „câini” la Sf. Gheorghe.
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Dinamo a revenit pe Arena Națională pentru duelul cu FC Botoșani, iar FANATIK a surprins și modul în care clubul condus de Andrei Nicolescu organizează zona destinată spectatorilor care aleg varianta VIP Experience.

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Fanii care au plătit bilet în zona VIP la Dinamo – FC Botoșani au plătit 600 de lei, iar pe lângă locurile premium de unde pot urmări partida, spectatorii au beneficiat și de un protocol special pregătit de club. Tariful de 600 de lei este cel stabilit de Dinamo pentru categoria VIP Experience în sezonul 2026-2027.

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La partida cu FC Botoșani, cei care au urmărit meciul din zona VIP au avut la dispoziție un meniu împărțit în trei categorii. FANATIK a surprins și o parte dintre preparatele puse la dispoziția celor din zona VIP Experience. Pe mesele din loje au fost așezate mai multe platouri cu aperitive și preparate de tip finger food: fâșii de pui pane, bruschete cu prosciutto și cremă de brânză, mozzarella cu roșii și verdeață, dar și coșulețe aperitiv și tartine. La capitolul desert, invitații au avut la dispoziție brownie cu ciocolată, prăjituri porționate și căpșuni. Protocolul a inclus și apă și băuturi răcoritoare.

protocol dinamo botoșani
Preparate protocol Dinamo – Botoșani. FOTO: Fanatik

Oferta de mâncare caldă a inclus preparate asiatice, precum creveți pane și gyoza, carne gătită lent cu cartofi, dar și pui în sos curry, servit cu orez basmati sau pește la cuptor.

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preparate calde
Preparate calde din protocol. FOTO: Fanatik

Protocolul lui Dinamo, în centrul atenției după scandalul de la Sepsi

Imaginile cu protocolul de la Dinamo – FC Botoșani vin la doar câteva zile după scandalul uriaș izbucnit în urma meciului Sepsi – Dinamo 0-2. Andrei Nicolescu a fost foarte nemulțumit de modul în care delegația lui Dinamo a fost tratată la Sfântu Gheorghe și a reclamat protocolul găsit în loja rezervată „câinilor”.

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Președintele dinamovist a publicat apoi imagini din lojă și a transmis că erau doar câteva platouri cu mezeluri, în timp ce în alte zone ale stadionului protocolul ar fi fost mult mai bogat. Laszlo Dioszegi a contestat însă versiunea lui Nicolescu. Patronul lui Sepsi a susținut că mâncarea a fost adusă ulterior și că protocolul oferit oaspeților a fost același cu cel de care au beneficiat și oficialii lui Sepsi.

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Cât costă un abonament VIP Experience la meciurile lui Dinamo

Dinamo a acordat o atenție specială categoriei VIP Experiente și în strategia de ticketing pentru actualul sezon. Dacă un bilet VIP Experience costă 600 de lei, prețul standard al unui abonament pentru întreg sezonul ajunge la 7500 de lei. Interesul a fost unul ridicat, locurile disponibile pentru abonamentele VIP Experience fiind afișate drept „sold out” pe platforma oficială de ticketing a clubului din „Ștefan cel Mare”.

În schimbul prețului premium, Dinamo încearcă să ofere o experiență completă în ziua meciului, iar protocolul cu aperitive, preparate calde și desert face parte din pachetul pregătit pentru spectatorii care au plătit bilete în această zonă a stadionului.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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