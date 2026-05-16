Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala

Raluca Hogyes a revenit în mod oficial în rolul de prezentatoare la o televiziuni de sport. Cum arată soția fostului jucător de la FCSB, Lukasz Szukala și ce reacție a avut când s-a revăzut, în clipuri vechi de 8 ani.
Adrian Baciu
16.05.2026 | 14:15
Cum arată soția lui Lukasz Szukala, Raluca Hogyes, la un deceniu de la plecarea de la pupitrul știrilor sportive. Sursa foto: capturi DigiSport / colaj Fanatik
Raluca Hogyes, soția lui Lukasz Szukala, fostul fundaș al lui FCSB din urmă cu mai bine de un deceniu, și-a făcut în această săptămână revenirea în televiziune, după o pauză de aproape un deceniu. Aceasta va ocupa poziția de co-prezentatoare la aceeași televiziune de sport de la care a plecat în urmă cu 8 ani.

Încă din urmă cu o săptămână, frumoasa Raluca Hogyes și-a anunțat revenirea în televiziune. A stat departe de media aproape un deceniu. În mod oficial, luni, 12 mai 2026, soția lui Lukasz Szukala, 41 de ani, s-a alăturat postului Digi Sport. Din informațiile furnizate de trustul media aflăm că aceasta va fi co-prezentatoarea emisiunii Liga Digi Sport, cea care deschide tronsonul zilnic de live al televiziunii.

De când așteptam și eu să vină prima emisiune ca să scap de aceste emoții. Mă simt foarte bine. Cum e după 8 ani? 8 ani la Digi, 8 ani pauză și acum iar”, a spus Raluca Hogyes, chiar în startul emisiunii. Apoi, colegii acesteia i-au făcut o surpriză și au prezentat imagini mai vechi, în care bruneta era la pupitrul știrilor. Total schimbată, aceasta a fost uimită de modul în care arăta în urmă cu mai mulți ani.

Încă de săptămâna trecută, fosta prezentatoare a știrilor a transmis un mesaj pe rețelele de socializare despre revenirea sa la această televiziune. ”În urmă cu 8 ani am plecat fără să știu dacă voi mai reveni vreodată în televiziune, dar la momentul respectiv aceasta a fost alegerea mea. După 8 ani în care viața m-a binecuvântat în cele mai frumoase moduri posibile, mă întorc exact în locul care cândva mi-a oferit o voce, emoții… în locul în care mi-a fost scrisă o parte importantă din destin.

DigiSport e televiziunea în care am crescut, am învățat, am legat prietenii pe viață și care, ani la rând, mi-a fost «acasă». Există reîntoarceri care nu țin doar de carieră, țin de suflet… de oameni… de chemare. Și nu e doar o revenire, e o reîntâlnire cu o parte din mine pe care nu am pierdut-o niciodată! Nu mă întorc ca omul care a plecat în urmă cu 8 ani! Mă întorc mai puternică! Mai conștientă! Mai recunoscătoare! Și extrem de emoționată! Ne revedem curând!”, a scris aceasta pe Instagram.

Cum arată Raluca Hogyes. Sursa foto: Digisport

În vârstă de 38 de ani, Raluca Hogyes are o viață extrem de fericită. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu fostul fundaș al lui FCSB, Lukasz Szukala. Încă din perioada în care polonezul era legitimat în prima ligă din România, acesta s-a îndrăgostit de Raluca. Ulterior, cei doi au devenit șot și soție.

Relația lor este extrem de solidă. Pe final de 2019 au devenit părinți. Raluca a adus pe lume un băiețel, Boris.”Dragul nostru copil, ai venit pe această lume când ai vrut tu, nu când a fost programat şi ţi-ai ales o dată specială, 12 decembrie 2019. Aceasta este o altă dovadă că Dumnezeu râde de noi când ne facem planuri, pentru că El ne arată în fiecare moment cât de mică este această lume.

Acum suntem o familie completă şi ne simţim atât de binecuvântaţi. Boris, te iubim dincolo de cuvinte şi îţi mulţumim că ne-ai ales să-ţi fim părinţi”, a scris, acum 7 ani, Raluca pe Instagram.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
