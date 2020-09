Cum arăta Raluca Turcan înainte să apeleze la medicul estetician! Operațiile au schimbat-o total

Chiar dacă acum ocupă o poziție-cheie în fruntea statului român, nu i-a fost deloc ușor să atingă succesul în cariera politică. Raluca Turcan, căci despre ea vom vorbi în rândurile următoare, a trebuit să-și schimbe de-a lungul timpului nu doar stilul vestimentar, ci și înfățișarea.

Privind o fotografie surprinsă cu mai bine de 20 de ani în urmă, nu ai cum să nu sesizezi transformarea incredibilă, făcută posibilă, potrivit specialiștilor, de câteva vizite la cabinetul medicului estetician. Da, ați auzit bine. Actualul vicepremier nu s-a sfiit să apeleze la bisturiu pentru a-și corecta micile imperfecțiuni ale trupului.

În urma unei analize minuțioase, mai multe persoane avizate au constatat că liberala a suferit o intervenție chirurgicală pentru a-și ridica sprâncenele. Și asta nu e tot. Se pare că buzele sale au căpătat mai mult volum cu ajutorul botoxului.

Raluca Turcan s-a schimbat total în ultimii 20 de ani. De vină sunt operațiile estetice

„În ceea ce priveşte faţa, putem observa un mic lifting al sprâncenelor cu fire de suspensie. Liftingul sprâncenelor este o intervenţie chirurgicală estetică prin care se ridică sprâncenele lăsate, sprâncene având uneori aspect de încruntare.

După cum se poate vedea, cearcănele au dispărut, iar acest lucru e posibil cu ajutorul a două proceduri: fie se injectează, fie se face o blefarolpastie inferioară.

Buzele sunt mai conturate, iar şanţurile nazolabiale au dispărut datorită injecţiilor cu botox. Evident, coafura aduce un mare plus, căci bretonul nu o avantaja deloc”, au explicat specialiștii.

Ce studii are actualul vicepremier al României

Născută pe 2 aprilie 1976, Raluca Turcan a urmat cursurile Institutului Puskin din Moscova, obținând o diplomă în rusă comercială, iar mai apoi a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, cu o diplomă în economie.

„Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe”, dezvăluia actualul vicepremier într-un interviu acordat recent.

Și-a început cariera politică pe când avea doar 28 de ani, odată cu înscrierea în Partidul Liberal Democrat al lui Theodor Stolojan, cel care i-a ghidat primii pași în carieră și a susținut-o necondiționat de-a lungul timpului.

Puțină lume știe, însă, că în 2010 a cochetat și cu moda, fiind una dintre surprizele de pe podiumul de modă de la Bucharest Fashion Week. Deputatul a defilat atunci într-o rochie de seară din colecţia Galinei Pânzaru.