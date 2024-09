Cum arată ”România educată” în viziunea lui George Simion. Liderul AUR și-a prezentat Planul pentru educație

Președintele AUR, cu care are de gând să facă revoluția sistemului educațional din România, dacă va câștiga alegerile prezidențiale din acest an.

”Introducem disciplină în şcoli”

Liderul AUR a subliniat că nu reinventează roata, ci vrea să se revină la materiile de bază și să introducă disciplina în școlile din România.

”Nu o să ne atingem nici de calendarul examenelor. Nu trebuie să se atingă cineva nici de materie. Revenim la materiile de bază, pentru că nu reinventăm roata. Introducem disciplină în şcoli, remunerăm corespunzător profesorii şi îi punem acolo unde trebuie, oferindu-le respect”, a declarat George Simion.

Totodată, George Simion a subliniat că ”sistemul educaţional trebuie să se axeze şi să se orienteze către piaţa forţei de muncă”.

”Şi universităţile nu mai trebuie să fie finanţate în funcţie de numărul de locuri. Asta este cea mai mare prostie. Încercăm să compensăm decalajul faţă de celelalte state europene, făcând studenţi la kilogram. Faci două facultăţi, să vinzi ziare în staţii”, a mai spus George Simion.

Mai mult, că pentru a-i menține în sistem pe profesorii pasionați de meseria lor, aceștia trebuie să fie plătiți corespunzător altfel ei se vor îndrepta către alte job-uri.

”Soţia mea este profesor. Eu consider că are vocaţie pentru aşa ceva. Dar nimeni care are vocaţie pentru a fi profesor şi poate profesa şi în alte domenii, nu va rămâne în sistemul educaţional românesc, având în vedere salariile care se oferă. Doar să fii foarte, foarte pasionat”, a afirmat Simon.

Potrivit lui, ”a veni în mediul rural, să fii învăţător, profesor, este considerat de unii chiar nebunie dacă nu faci parte din comunitatea respectivă”.

”De aceea, profesorii trebuie încurajaţi, trebuie stimulaţi, trebuie să li se ofere o locuinţă acolo, în comunitatea unde predau, pentru a ne asigura că şi elevii din mediul rural au o şansă şi au un viitor”, a conchis George Simion.