Cum arată roșia tricoloră obținută de cercetătorii de la Buzău. Au lucrat peste 20 de ani pentru a obține acest soi de tomată

Cum este tricoloră, realizată de oamenii de știință din Buzău. A fost nevoie de peste 20 de ani pentru a ieși din laborator. În prezent, cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale așteaptă brevetul de invenţie.

Specialiștii au transmis că planta poate creşte până la 5 metri înălţime în spaţii protejate, cu o producție de până la 7 kilograme. De asemenea, roșia aceasta este gustoasă și este mai rezistentă în fața bolilor și dăunătorilor față de altele care există pe piață.

Roșia tricoloră, care are trei nuanțe, este denumită provizoriu Rapsodia. Oamenii de știință spun că are o mărime medie și o fermitate ridicată. În plus, soiul are fructe rotunde, cu o aromă şi un gust specific, parfumate şi intens aromate.

„Este o tomată tip Kumato obţinută la Bancă, i-am dat denumirea provizorie de Rapsodia. Fructul prezintă trei culori, verde, galben şi roşu-cafeniu, are trei nuanţe la exterior, iar pulpa este cafenie, foarte gustoasă.

Este o tomată cherry cu o greutate ce variază între 20 şi 40 de grame, planta creşte foarte mult, poate să ajungă în spaţii protejate la 4-5 metri înălţime, iar în câmp aproape de 1,80 – 2,00 metri.

Este un soi rezistent la principalii agenţi patogeni. Este un soi foarte gustos, după recoltare fructele se păstrează foarte bine, au puţine seminţe, o aromă specifică tradiţională de tomată”, a explicat directorul BRGV, Costel Vînătoru, pentru .

Roșia tricoloră, prețioasă din punct de vedere medicinal

Specialiștii de la Buzău au mai spus că roșia tricoloră este foarte prețioasă din punct de vedere medicinal pentru că rezistă la boli și dăunători. Asta înseamnă că planta nu are nevoie de foarte multe tratamente și poate fi cultivată în sistem ecologic cu succes.

Compoziţia bio-chimică arată că are o serie de substanţe benefice sănătăţii, printre care se numără licopen, caroten, vitamine și săruri minerale. Pentru obţinerea acestui soi cercetătorii au lucrat peste 20 de ani.

Soiul Rapsodia a fost obținut printr-o tehnică nouă de ameliorare, prin hibridări interspecifice și prin încrucişarea unor specii de tomate. Oamenii de știință spun că este vorba de o premieră pentru țara noastră.

„Seminţele pot fi reproduse şi multiplicate de orice fermier care doreşte să cultive tomate”, a mai adăugat cercetătorul buzoian despre roșia tricoloră, mai arată sursa menționată mai devreme.