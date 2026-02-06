Cum arată satul olimpic Cortina, unde sunt cazați sportivii români. Are 377 de case tip rulotă, iar camerele sunt ”simple și spartane”

ADVERTISEMENT

Cum se prezintă satul olimpic Cortina – Villaggio Olimpico, acolo unde au ajuns deja o parte dintre sportivii români care vor concura la această ediție a sporturilor de iarnă. Aici au fost amplasate aproape 400 de case tip rulotă.

Cum este alcătuit satul olimpic Cortina Milano: are de 377 de case tip rulotă, iar camerele sunt ”simple și spartane”

La finalul lunii ianuarie, Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) a definitivat componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. În total, fără echipele tehnice, în ”Cizmă” vor ajunge 28 de sportivi titulari și o rezervă. Conaționalii noștri vor locui în șase Sate Olimpice și vor concura la opt discipline sportive.

O bună parte dintre sportivii tricolori vor ajunge în cea mai spectaculoasă locație de la această ediție a Jocurilor Olimpice: Satul Olimpic (sau Villaggio Olimpico) din Cortina d’Ampezzo.

Spre deosebire de Satul Olimpic Milano, cel din Cortina nu este un complex de clădiri permanente mari. Este pur și simplu un sat temporar modular, construit special pentru a găzdui aproximativ 1.400 de sportivi, antrenori și membri ai echipelor care concurează la probele montane, precum schi alpin feminin, curling, bob, sanie și skeleton.

Satul Olimpic din Cortina este format din 377 de unități modulare. Sunt niște case mobile, aranjate în rânduri și conectate prin alei accesibile. Acestea seamănă mult cu niște rulote, fiind practic niște case pe roți mari, dar de lux și adaptate pentru zona de munte. Mai trebuie spus că jumătate dintre căsuțe sunt accesibile pentru persoanele în scaun cu rotile, în vederea Jocurilor Paralimpice care vor avea loc în martie.

Conform , fiecare cameră are circa 18 metri pătrați. Sportivii dispun de propria baie și duș, dar și de un sistem de încălzire reglabil cu termostat. Interiorul camerelor este simplu și funcțional: paturi confortabile, zone de dining, sală de fitness, spații de relaxare și pregătire sportivă. Această zona plină de ”rulote” este una temporară și sustenabilă. După Jocurile Olimpice, multe unități vor fi demontate sau reutilizate.

Care este diferența în satul olimpic Cortina și cel din Milano

Cel mai important sat olimpic din Italia de la JO 2026 este cel din Milano. Este de bază, atunci când ne referim la majoritatea sporturilor pe gheață. Încă de la începutul lui februarie 2026, acesta și-a deschis deja porțile și este populat cu atleți din toată lumea. Primii au sosit, logic, italienii, apoi germanii și japonezii.

Locația din Milano are circa 1.700 de locuri de cazare pentru delegații. Este alcătuit dintr-un complex modern de 6 clădiri noi (plus 2 clădiri existente renovate), cu înălțime medie (până la 8 etaje). Sportivii și delegațiile care s-au cazat aici găsesc restaurante, zone de wellness, săli de forță, zone pentru relaxare și paturi foarte confortabile.

Satul din Milano (Porta Romana) este în opoziție cu cel de la Cortina. Vorbim aici de un complex urban permanent cu clădiri înalte, panouri solare și spații verzi, destinat ulterior să devină cămin studențesc.

Care sunt cele 6 sate olimpice unde sunt cazați sportivii români la JO de Iarnă 2026 Milano Cortina

au fost organizate șase sate olimpice distincte. Aici vor fi cazați sportivii, antrenorii și oficialii. Aceste sate sunt: Milano, Cortina d’Ampezzo, Anterselva (Antholz), Bormio, Livigno și Predazzo.

De notat că la Cortina . Vor fi cazați aici cei 4 sportivi și o rezervă din echipa de bon masculin: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari șo Andrei Nica – rezervă.

În acest sat olimpic mai ajung 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin) din echipa de sanie: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, respectiv, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban, dar și cei doi sportiv din schi alpin: Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu.