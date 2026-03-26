Cum arată sectorul fanilor români pe Beşiktaş Park! Suporterii „tricolorilor”, izolaţi la una dintre peluze. Foto şi video

ADVERTISEMENT

Turcia – România se joacă joi, de la ora 19:00 la Istanbul şi a generat un interes uriaş pentru fanii români, care au epuizat toate cele 2130 de bilete în primele 20 de secunde de la punerea lor în vânzare. Alte câteva mii de suporteri au încercat să îşi procure bilete prin alte mijloace, chiar şi dacă vor sta în mijlocul fanilor turci.

Cum arată sectorul fanilor oaspeţi pe Beşiktaş Park!

Sectorul fanilor oaspeţi pe Beşiktaş Park nu este chiar cel mai primitor. Fanii români vor fi izolaţi la una dintre peluze, la inelul superior. În plus, va exista o zonă tampon, unde vor fi flancaţi de stewarzi şi forţe de ordine. Zona este securizată cu un geam foarte gros, care să împiedice aruncarea unor obiecte în teren sau înspre fanii aflaţi la nivelul inferior, dar să şi protejeze grupul suporterilor oaspeţi.

ADVERTISEMENT

Astfel, „norocoşii” care au prins bilete în sectorul fanilor „tricolori” nu vor avea tocmai condiţii de cinci stele pe Beşiktaş Park. Turcii nu au fost de acord să suplimenteze numărul tichetelor pentru suporterii români, dar mulţi dintre ei şi-au procurat în alte zone ale stadionului, chiar dacă asta înseamnă că vor sta printre fanii gazdelor.

Organizatorii au anunţat sold-out! Preţuri uriaşe pe pieţele secundare

Suporterii naţionalei României , iar la ora 16:45 va exista o deplasare coordonată sub supravegherea autorităţilor către stadion. Nu este considerat un meci de risc maxim, astfel că fanii pot să vină spre stadion şi fără să fie ghidonaţi într-un cordon de jandarmi. Porţile se vor deschide de la ora locală 17:00 (16:00 ora României), cu trei ore înainte de meci.

ADVERTISEMENT

Deşi organizatorii au anunţat că va fi sold out, încă există bilete pe pieţele secundare, dar preţurile sunt semnificativ mai mari. Cei care vor să îşi cumpere un bilet în ziua meciului trebuie să scoată din buzunar .

ADVERTISEMENT