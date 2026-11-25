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Universitatea Craiova va evolua joi, 26 noiembrie, pe unul dintre cele mai moderne stadioane din sudul Angliei. Amex Stadium, arena pe care Brighton își dispută meciurile de pe teren propriu, are o poveste aparte. Construcția a durat doi ani și jumătate, iar costurile totale ale proiectului au depășit 100 de milioane de lire sterline. FANATIK vă prezintă stadionul pe care vor juca elevii lui Filipe Coelho.

Cum arată stadionul pe care va juca Universitatea Craiova în Anglia

Situat în Falmer, la marginea orașului Brighton, American Express Stadium, cunoscut și sub denumirea de Amex Stadium, se remarcă prin arhitectura sa spectaculoasă, diferită de cea a multor arene din fotbalul englez. Stadionul a fost proiectat de firma britanică de arhitectură KSS, iar forma curbată a acoperișului a fost inspirată de dealurile din regiunea South Downs, astfel încât construcția să se integreze în peisajul natural.

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O particularitate a arenei este faptul că o bună parte a construcției se află sub nivelul terenului din jur. În timpul lucrărilor au fost excavați aproximativ 140.000 de metri cubi de cretă, iar pentru realizarea structurii stadionului au fost utilizate 4.200 de tone de oțel. La interior predomină albastrul, una dintre culorile tradiționale ale clubului englez. Toate cele patru tribune sunt acoperite, iar terenul de joc are dimensiunile de 105 metri lungime și 68 de metri lățime. Arena dispune de restaurante, loje VIP, spații pentru evenimente, magazin oficial și zone dedicate suporterilor.

Cum arată stadionul lui Brighton pe care Universitatea Craiova va juca în Conference League

Cât a durat construcția stadionului lui Brighton și câți bani au investit englezii

Potrivit raportului financiar al clubului englez din 2011, lucrările de construcție au început pe 1 decembrie 2008, iar arena a fost predată beneficiarului pe 31 mai 2011, chiar la termenul stabilit inițial. Așadar, englezii au avut nevoie de 30 de luni pentru ridicarea stadionului pe care va evolua Universitatea Craiova.

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Valoarea inițială a contractului de construcție a fost de 66,6 milioane de lire sterline, însă aceasta a crescut la 74,4 milioane de lire sterline în urma unor lucrări suplimentare. Costul total al proiectului a ajuns la 103 milioane de lire sterline.

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La momentul inaugurării, în vara anului 2011, stadionul avea o capacitate de aproximativ 22.500 de locuri. Cererea ridicată de bilete și abonamente i-a determinat însă pe conducătorii clubului să demareze rapid lucrările de extindere. În prezent, după mai multe etape de modernizare, Amex Stadium are o capacitate de 32.500 de locuri, potrivit firmei care a proiectat arena.

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Brighton a așteptat 14 ani pentru a avea din nou un stadion propriu

Povestea stadionului pe care va juca Universitatea Craiova este strâns legată de una dintre cele mai dificile perioade din istoria clubului englez. În 1997, Brighton a rămas fără Goldstone Ground, stadionul pe care evoluase timp de aproape un secol. Arena a fost vândută și ulterior demolată, iar pe locul acesteia a fost amenajată o zonă comercială.

Timp de două sezoane, Brighton și-a disputat meciurile de acasă pe stadionul lui Gillingham, la peste 100 de kilometri distanță de oraș. În 1999, echipa a revenit la Brighton, pe Withdean Stadium, o arenă de atletism care oferea condiții modeste pentru desfășurarea partidelor de fotbal.

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Abia în 2011, după 14 ani de așteptare, Brighton s-a mutat pe propriul stadion modern, proiect susținut financiar de . Pe 30 iulie 2011, Brighton a disputat pe noua arenă un meci amical de gală împotriva lui Tottenham Hotspur, pierdut cu scorul de 2-3. Interesant este că primul adversar din campionat pe Amex Stadium a fost Doncaster Rovers, chiar echipa împotriva căreia Brighton disputase ultimul meci pe vechiul Goldstone Ground, în 1997.

Antrenament oficial al Universității Craiova înaintea meciului cu Brighton

Stadionul lui Brighton a găzduit inclusiv meciuri de la Cupa Mondială de Rugby

De-a lungul celor 15 ani de existență, Amex Stadium a găzduit, pe lângă partidele din fotbalul englez, și evenimente sportive internaționale importante. Arena a fost utilizată la Cupa Mondială de Rugby din 2015, la Campionatul European de Fotbal Feminin din 2022, dar și la Cupa Mondială de Rugby Feminin din 2025.

Primul meci din cupele europene disputat de Brighton pe propriul stadion a avut loc pe 21 septembrie 2023, împotriva grecilor de la AEK Atena, în Europa League. Acum, pe arena din sudul Angliei va păși și Universitatea Craiova, care va beneficia de susținerea unui .