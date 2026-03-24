Cum arată și cât costă mingea cu care se va juca la barajul Turcia – România! E realizată cu o tehnologie inovatoare. Foto

Cum arată și cât costă mingea cu care se va juca la barajul Turcia – România! E realizată cu o tehnologie inovatoare.

Cum arată și cât costă mingea cu care se va juca la barajul decisiv dintre Turcia și România pentru calificarea la Campionatul Mondial. Balonul are o tehnologie inovatoare.
Iulian Stoica
24.03.2026 | 09:30
Cât costă și cum arată mingea inovatoare de la Turcia - România.
Barajul dintre Turcia și România a ajuns pe ultima sută de metri. Duelul este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00, iar toată suflarea microbistă autohtonă speră ca elevii lui Mircea Lucescu să obțină un rezultat mare la Istanbul și astfel să meargă mai aproape de turneul final din America. Toate detaliile sunt bine puse la punct, chiar și mingea de la antrenamente fiind una specială.

Cum arată și cât costă mingea cu care se va juca la barajul Turcia – România

Partida pentru barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic a stârnit un interes imens din partea suporterilor de pretutindeni. În acest context, presiunea pe care o au elevii lui Mircea Lucescu atinge cote înalte, mai ales că România nu a mai fost la un turneu final mondial de 28 de ani.

Ultimele detalii sunt puse la punct de ambii selecționeri, orice lucru minor putând face diferența pe Beșiktaș Arena. Interesant este că „tricolorii” se pregătesc deja cu mingea cu care se va juca la Istanbul. Aici este vorba despre modelul Nike Control FA 25, balon ce are un preț de referință de 130 lire sterline (n.r. – aproximativ 750 lei), iar tehnologia folosită este una inovatoare.

„Atenție la orice detaliu! Tricolorii pregătesc meciul de la Istanbul antrenându-se cu mingea de joc de la partida programată joi, 26 martie. Selecționata Turciei folosește pe teren propriu mingea Nike Control FA 25. Producătorul descrie mingea astfel:

‘Realizată cu tehnologia inovatoare OMNISculpt, mingea de fotbal Control are caneluri embosate în înveliș pentru a oferi o traiectorie mai precisă, șut după șut. Construcția din patru panouri, cu cusături mai scurte și decalate, permite zone de contact mai mari și o formă mai sferică a mingii’”, s-a arătat în postarea echipei naționale vizavi de mingea cu care se va juca la Istanbul.

Probleme pentru Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

O serie de ghinioane l-au lovit pe Mircea Lucescu cu puțin timp înainte ca barajul să se dispute. Mai exact, Marius Marin, Louis Munteanu, Denis Drăguș și Mihai Popa nu vor putea fi prezenți la duelul din Istanbul, asta din cauza unor accidentări suferite în ultima lună. Ionuț Radu are și el probleme, însă portarul vine de urgență la București. Selecționerul s-a reorientat rapid, însă variantele convocate nu se ridică, cel puțin pe hârtie, la nivelul celor indisponibili. Lista jucătorilor chemați pentru meciul cu Turcia arată astfel:

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
