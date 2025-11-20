Cum arăta și ce făcea Anca Alexandrescu la 20 de ani. Biografia neoficială: ”Ultima iubire” a lui Ion Iliescu, discuții cu George Soros și raiduri de noapte

ADVERTISEMENT

Anca Alexandrescu se va prezenta în fața alegătorilor din București ca vedetă de televiziune și fost consilier al unor cunoscuți lideri politici, precum Adrian Năstase sau Sorin Oprescu.

Exotica de la Evenimentul Zilei: cum și-a făcut intrarea Anca Alexandrescu în presă

Anca Alexandrescu a absolvit Școala Superioară de Jurnalistică București cu o licență în presa scrisă, în anul 1995. La acea vreme, actuala candidată lucra deja de câțiva ani în presa din România. CV-ul oficial arată că primul ei job a fost de redactor la Evenimentul Zilei, între 1995 și 1996. În realitate, Anca Alexandrescu a debutat ceva mai devreme.

ADVERTISEMENT

Oficial, Anca Alexandrescu și-a făcut debutul în presa ”mare” în 1993, când publicația Evenimentul Zilei i-a dedicat un articol însoțit de o fotografie realizată în redacție.

”Deși tatăl ei, Horia Alexandrescu, conduce Cronica Română, Anca Alexandrescu lucrează la Evenimentul Zilei”, titra ziarul în 1993.

ADVERTISEMENT

Cum era descrisă Anca Alexandrescu: ”20 de ani, 1,78 m, 58 kilograme. Locuiește singură”

Anca Alexandrescu avea atunci 20 de ani și era prezentată ca o prezență exotică. Echipată cu o pereche de ”colanți” cu părul strâns în coadă și cu un picior peste altul, tânăra jurnalistă aducea mai degrabă cu un manechin, fiind prezentată ca atare.

ADVERTISEMENT

”Anca Alexandrescu, care în urma unei anchete a declanșat deja un scandal între Garda Financiară și Poliție, are 20 de ani, 1,78 m înălțime, 58 de kilograme. Este studentă în anul II la Facultatea de Ziaristică și este născută în zodia Balanței. Locuiește singură”, se arăta în articolul de prezentare din Evenimentul Zilei.

Primul articol semnat de Anca Alexandrescu, despre viața de noapte din Capitală

Fiica lui Horia Alexandrescu nu pare să fi fost menajată de colegii ei. Anca a lucrat încă din prima zi la secția ”Reporteri speciali”, condusă de Horia Tabacu. Era departamentul care aducea informații direct din teren și acoperea zonele ”gri” ale societății. În 1992, cu un an înainte de momentul în care a fost anunțată ca făcând oficial parte din echipă, semnătura Ancăi Alexandrescu a apărut pe un articol despre viața de noapte din București București.

ADVERTISEMENT

”Mai multe am putut afla, însă, la hotelurile Dorobanți și Lido. La Dorobanți se pare că prețurile sunt destul de ridicate, adică aproximativ 100 de dolari, în timp ce la Lido prețurile variază între 20-30 dolari pentru adolescente de 15-16 ani, cele cu experiență ajungând tot la 100 dolari”, se arată în articolul semnat de Anca Alexandrescu.

La vânătoare de blugi turcești, în talcioc

Un alt articol redactat de actuala candidată este un reportaj ”de atmosferă” realizat în talciocul bucureștean Vitan-Bârzești. ”Dacă doriți să vă îmbrăcați ‘bine’ puteți cumpăra de la Gică blugi Levi’s Rifle, Lee (producție Turcia, desigur) între 4.500-7.000 de lei. (…) Amatorii de muzică își pot procura casete Elekta sau Raks cu muzică de toate genurile (populară, țigănească, hard sau blues) la prețul de 400 de lei bucata”.

Nu a durat mult și Anca Alexandrescu a trecut la lucruri serioase. În 1993, ea declanșat , ai căror reprezentanți, după ce Evenimentul Zilei a dezvăluit că bunurile confiscate de la evazioniști ajungeau să fie vândute ”pe sub mână” de funcționarii statului. Ulterior, ea și Horia Tabacu au scris că ”doi libanezi au încercat să-l mituiască pe comisarul șef al Gărzii Financiare, Gheorghe Florică”.

Anca Alexandrescu a făcut valuri și la congresul PNL. Un ziar concurent a scris că Viorel Cataramă ”a invitat-o la cabaret”

În același an, Anca a fost mutată la departamentul ”Politic”, unde , care s-a ținut la Brașov. Atunci, ziarul Cotidianul a scris că Evenimentul Zilei ”dezinformează”, după ce autoarea a scris că liberalii au încercat ”mituirea ziariștilor cu băutură”.

”În afară de cele două recepții la care au fost invitați toți participanții – inclusiv ziariștii – la Congres, nimeni, din niciuna din taberele care s-au ‘înfruntat’ nu a oferit ceva exclusiv gazetarilor. Doar domnul Cataramă a invitat vineri noaptea, la cabaret, pe lângă câțiva ex-PNL-iști, două ziariste, printre care și domnișoara Anca Alexandrescu, de la Evenimentul Zilei. (…)

Episodul ‘agresării unei ziariste’ de către un ofițer de poliție este relativ real. Colonelul Bucur a atenționat-o pe… Anca Alexandrescu (EvZ) să meargă la culcare, deoarece tatăl acesteia i-a dat-o în supraveghere și… ofițerul respectiv nu avea chef să prindă zorile într-un bar de noapte… pe post de dădacă”, a scris Cotidianul.

”Ultima iubire” a lui Ion Iliescu, în conflict cu Palatul Cotroceni

Încă din primul an de jurnalism, Anca Alexandrescu s-a apropiat de PSD (pe atunci PDSR) și a făcut rost de o acreditare la Cotroceni. În martie 1993, România liberă făcea referire la jurnalistă ca fiind cea pe care Ion Iliescu a numit-o ”ultima iubire”. Tot România liberă a scris despre un premiu pentru jurnalism în modă pe care Anca Alexandrescu l-a câștigat ”pentru cele 100 de rubrici săptămânale de modă din revista Țara”, condusă de tatăl ei.

În ciuda faptului că părea să aibă o relație bună cu președintele Iliescu, Anca Alexandrescu nu a avut vreo problemă să declanșeze un conflict deschis între Evenimentul Zilei și biroul de presă de la Cotroceni. Ea a scris că ”Vali Georgescu și Mioara Pometcu de la biroul de presă nu ne-au permis să screm, așa cum era normal, despre vizita președintelui Republicii Belarus”.

O consecință a ”rebeliunii” Ancăi Alexandrescu a fost că Evenimentul Zilei a fost lăsat acasă la vizita pe care Ion Iliescu a întreprins-o în Statele Unite ale Americii, în 1993.

Prima întâlnire cu George Soros. Ce i-a spus miliardarul

Nu în ultimul rând, actuala suveranistă Anca Alexandrescu a reflectat în paginile EvZ și vizita ”globalistului” George Soros la București. ”După întrevederea cu domnul Ion Iliescu, oaspetele ne-a declarat: ‘Nu iau nicio poziție referitoare la viața politică din România. Eu vin dintr-o societate de tip pluralist și am discutat despre acest lucru cu președintele, vare mi-a spus că susține opoziția. Cred că și domnul Iliescu apreciază ceea ce face Fundația Soros în România, în special în domeniul învățământului’”, a scris Anca Alxandrescu după o discuție cu George Soros.

Unde a lucrat Anca Alexandrescu după ce a plecat din presa scrisă

După un debut furtunos în presă, politicienii au remarcat-o rapid pe Anca Alexandrescu. În 1996, la doar 24 de ani, ea a devenit purtătoare de cuvânt a PDSR la alegerile locale. A lucrat apoi pentru Adrian Năstase, Victor Ponta, Sorin Oprescu sau Liviu Dragnea.

De asemenea, Anca Alexandrescu a mai lucrat la Primăria Capitalei și Rompetrol, până să ajungă la Realitatea TV, acolo unde a prezentat, în ultimii ani, emisiunea ”Culisele statului paralel”. În 2024, ea a lansat o campanie împotriva lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al Serviciului Român de Informații. Dezvăluirile făcute de Anca Alexandrescu s-au regăsit, ulterior, într-un dosar instrumentat de DNA.

În campania prezidențială din noiembrie 2024, ea s-a poziționat lângă suveranistul Călin Georgescu, devenind un fel de jurnalist de casă pentru acesta. În toamna anului 2025, ea a anunțat că va candida la Primăria Capitalei, fiind susținută de AUR.