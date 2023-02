Cum arată şi ce mai face frumuşica din trupa Angels. Monica: “Nici astăzi nu sunt vindecată cu adevărat”.

Monica ex-Angels a riscat totul pe cartea iubirii, dar a pierdut. După ce a renunțat la marea ei pasiune, muzica, pentru a se dedica în totalitate soţului şi familiei, căsnicia ei s-a destrămat după doar 8 ani. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa brunetă îşi aminteşte cu tristeţe momentul în care s-a trezit singură pe lume, cu un copil de care era doar ea responsabilă, fără un umăr pe care să plângă, fără o mână care să-i întindă ajutor.

Monica ex-Angels, frumușica trupei, dramă fără margini! A renunțat la muzică pentru iubire și s-a trezit părăsită

Monica ex-Angels, de la extaz la agonie. Deşi are doar 36 de ani, viaţa ei a fost până acum un carusel de emoţii, trăiri, dezamăgiri şi regrete. La 13 ani atingea culmile succesului, alături de colega sa, Raluca şi nu exista spectacol fără poza lor.

ADVERTISEMENT

Făceau atâţia bani la concerte, încât nici nu ştiau să-i numere, iar fanii leşinau când ele apăreau pe scenă. , iar destrămarea ei i-a lăsat Monicăi un mare gol în suflet, la fel cum i-a lăsat şi despărţirea de bărbatul pentru care a sacrificat totul.

S-a căsătorit la doar 21 de ani, a urmat un divorţ cu lacrimi şi alte câteva dezamăgiri în dragoste, dezamăgiri care şi-au lăsat atât de adânc amprenta asupra ei, încât astăzi nu se mai simte capabilă să iubească din nou. Monica Ene dezvăluie în exclusivitate pentru Fanatik cum a depăşit fiecare obstacol, cum şi-a învăţat fiecare lecţie şi cum a făcut din fiecare dezamăgire o luptă câştigată.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Monica Ene de când a părăsit trupa Angels: “Sunt o mamă full time şi o femeie cu multe lecţii învăţate”

Monica, nu mai eşti demult copila care fredona “Așa-s băieții umblă numai după fete”, spune-mi te rog cine e Monica de astăzi?

– Monica de astăzi este o , iar pe lângă asta sunt tare fericită că nu am weekenduri libere, prezint foarte multe spectacole în ţară, dar şi pentru românii din străinătate, iar pe viitor, începând din toamna acestui an, vreau să devin asistent medical generalist şi atunci când voi simţi nevoia să mă retrag şi să mă odihnesc, să încep această meserie. Fiecare om are nevoie de o siguranţă, în orice moment se poate ca telefonul să nu mai sune, în orice moment se poate să apară o persoană cu mult mai bună decât mine în ceea ce fac si atunci trebuie să fiu pregătită şi să-i pot oferi copilului meu un viitor liniştit.

ADVERTISEMENT

Monica de astăzi este înainte de toate o mamă tare mândră, mă uit la Maria și îmi dau seama că ea, acum, este chiar puțin mai mare decât eram eu atunci când am început să fredonez alături de Raluca piesa “Așa-s băieții”, nu îmi vine să cred că este a mea. Este un copil bun, este un copil cuminte și ca mamă sunt una tare mândră, iar ca femeie sunt una cu multe lecții învățate, o femeie care a încercat, chiar și din cele mai dure dezamăgiri să înţeleagă lucruri. Acum am ajuns să mă bucur efectiv de orice, de o cafea singură, de o zi frumoasă petrecută la o terasă, mă bucur de tot ce mă înconjoară și cred că, de fapt, cele mai dure lecții ne fac să ajungem la maturitatea care, la final, ne aduce o liniște.

Monica, despre dezamăgiri, regrete şi compromisuri: ”Poate nu m-aş mai fi măritat atât de tânără”

Dacă ar fi să te întorci în trecut, care ar fi cea mai dezamăgire?

– În dragoste nu am avut noroc, dar Dumnezeu cred că îți ia dintr-o parte și îți dă în alta și mă bucur că am un copil minunat și am în ea un real sprijin, este prietena mea cea mai bună cu siguranță. În același timp, perioadele grele prin care am trecut, mi-au arătat că și eu și Maria suntem doi oameni foarte iubiți.

ADVERTISEMENT

Tu ai renunțat la marea ta pasiune, muzica, pentru liniștea unui cămin, pentru o familie. Și deși ai făcut acest compromis, căsnicia ta a luat sfârșit după 8 ani. Ai regretat vreodată sacrificiul făcut?

ADVERTISEMENT

– Nu am regretat nicio secundă pentru că am cunoscut iubirea cu adevărat, iubire pe care unii oameni poate că nu au șansa să o cunoască într-o viață întreagă. Aceea a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, și, deși tânjeam după scenă, nu regret pentru că m-am bucurat de copilăria Mariei, am văzut-o crescând fără să lipsesc deloc din viața ei, cred că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia să se întâmple.

”Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș gândi mai mult la mine”

Dar soțul tău ți-a dat atunci de ales între carieră și familie?

– Am crezut că nu pot să le am pe amândouă, cu siguranță ar fi intervenit discuții, lipsa mea de acasă nu ar fi fost aplaudată și atunci am simțit că trebuie să fac lucrul ăsta ca să am liniște în familie. De multe ori uităm de noi ca femei și oferim totul, pe noi ne lăsăm undeva într-un colt și trăim doar pentru persoana de lângă noi, să fie ea bine, să fie ea fericită. Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș gândi mai mult la mine, pentru că am învățat că dacă eu nu sunt fericită, atunci nici copilul meu nu are cum să fie fericit.

Ce sfat i-ai da acum Monicăi de la 21 de ani, adică fix vârsta la care te-ai căsătorit?

– I-aș fi spus că este puternică și să nu uite lucrul acesta pentru că Monica la 21 de ani a uitat că este puternică. Poate că nu m-aș mai fi măritat atât de tânără, dar asta ar fi însemnat nici pe Maria să nu o mai fi avut.

Cum a marcat-o divorţul de bărbatul pentru care a sacrificat tot: “Nu mă mai simt în stare să iubesc”

Ai făcut un mare compromis, ai dat totul pentru familie și cu toate astea, nu a mers. De ce?

– De aici vine și dezamăgirea mea, și durerea mea de fapt. Nu ar fi trebuit să am așteptări, pentru că atunci când oferi totul, nu te aștepți ca la final să te doară, să fii rănită, atâta timp cât tu ai dat totul. Concluzia este că nu am fost suficientă.

Cât timp ți-a luat să te vindeci după divorț?

– Cred că nici azi nu sunt vindecată cu adevărat. Dezamăgirea a fost foarte mare și mi-e foarte greu acum să mă mai gândesc la o altă iubire, m-am obișnuit singură și am început să iubesc singurătatea cu tot ce vine ea. Nu știu dacă este un lucru bun, doar că nu mă simt în stare să mai iubesc, cu toate că îmi doresc, dar nu știu dacă am să reușesc.

Monica, lecții de viață de la fiica ei

Cum a fost când te-ai trezit singură, cu o fetiță mica, de care erai 100% responsabilă, ai avut pe cine să te bazezi în acele momente?

– Nu, nu am avut pe nimeni, nu știam încotro să o iau cu viața mea și aici a intervenit cu siguranță Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni şi efectiv cu durerea, cu grija cu care adormeam seara, a doua zi se întâmpla ceva care îmi dădea putere. Maria m-a susţinut foarte mult, de la ea am învăţat foarte multe lucruri, Maria mi-a dat multe lecţii, ea este mult mai puternică decât mine şi asta mă bucură.

Fiica ta te-a văzut vreodată plângând?

– Din păcate, da, dar nu m-a lăsat mult timp înlăcrimată şi mereu m-a făcut să zâmbesc.

Ce sfat i-ai dat Mariei legat de iubire?

– I-am dat foarte multe sfaturi şi am insistat pe subiectul ăsta, să fiu prima persoană la care va veni atunci când va întâlni un băiat care să-i placă. I-am mai spus că îmi doresc foarte mult să muncească pentru viitorul ei pentru că vreau să fie o femeie independentă, să se respecte şi să se iubească ea pe ea în primul rând, pentru că doar aşa şi cei din jur o vor iubi şi bineînţeles, i-am mai spus să înveţe din greşelile mele.

Monica ex-Angels, acuzată că este amanta propriului iubit: “A fost un şoc pentru mine să văd acea ştire”

După divorţ, ai fost pe punctul de a te recăsători, dar relaţia s-a terminat înainte de a o oficializa. Cât de greu a fost să aduci în viaţa fiicei tale un alt bărbat, altul decât tatăl ei?

– Nu a fost greu, relaţia dintre ea şi fostul meu iubit a început cu paşi foarte mici, iar între ei s-a legat în scurt timp o frumoasă prietenie. Chiar şi acum, ei ţin foarte mult unul la celălalt şi o să-i lege întotdeauna nişte sentimente frumoase. El a fost şi este un om foarte bun, dar, la un moment dat, a uitat că mă iubeşte şi asta a dus la separarea nostră ca şi cuplu.

Tot în acea relaţie ai fost acuzată că eşti amanta propriului iubit.

– A fost o perioadă care m-a afectat foarte tare, a fost un şoc pentru mine să văd acea ştire într-o publicaţie mondenă, cumva mă aşteptam la o astfel de situaţie pentru că am văzut că reacţiile în ceea ce mă priveşte nu erau tocmai pozitive din partea fostei lui soţii. Am suferit foarte mult pentru că era ceva neadevărat, ei având relaţia încheiată cu mult timp înainte de a mă cunoaşte pe mine.

”A fost un divorț cu lacrimi”

Cu tatăl Mariei în ce relaţii mai eşti?

– Cu tatăl Mariei am rămas în relaţii foarte bune încă de la divorţ, la noi a fost un divorţ cu lacrimi, însă ştiam că este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru noi şi pentru copilul nostru, ne doream foarte mult ca Maria să crească într-un mediu liniştit. A fost o alegere foarte bună, el acum are o familie fericită, are un băieţel care o adoră pe Maria.

Te consideri o persoană ghinionistă în iubire?

– Nu, nu cred că sunt ghinionistă! Privind înapoi îmi dau seama că eu niciodată n-am pierdut, iubire am oferit cu tot sufletul, iar atunci când a fost vorba de o despărţire cei care au pierdut de fapt, au fost cei care n-au rămas în viaţa mea. Am acceptat chiar şi gândul acesta, că pot rămâne o femeie singură şi nu mă mai sperie asta. Uitându-mă în jurul meu, îmi pierd speranţa că îmi pot găsi jumătatea, dar nici nu am căutat.

Monica Ene, succes răsunător cu trupa Angels: “Erau copii care leşinau în faţa scenei”

Cum a fost să ai succes la o vârstă atât de fragedă? La 13 ani tu şi Raluca, atingeaţi de fapt culmile succesului cu trupa Angels.

– Nu cred că eram conştiente, nici acum nu conştientizăm de fapt, deşi trupa Angels mi-a deschis uşi şi astăzi. Aveam zeci de fan cluburi, primeam sute de scrisori, la spectacole erau copii care efectiv leşinau în faţa scenei. Pentru noi era o panică totală, nu înţelegeam ce se întâmplă. Alături de noi a fost întotdeauna mama Ralucăi care era de fapt mamă pentru amândouă, ea ne scutura de fiecare dată să nu ne ni se urce succesul la cap sau să uităm că, de fapt, suntem doar doi copii normali şi norocoşi. Era posibil ca succesul de atunci să ne schimbe dacă nu era gestionat, cu toate că şi Costi Ioniţă, pe care îl iubesc, era cu ochii în permanenţă pe noi şi ne dădea sfaturi foarte bune.

Monica Ene despre banii câştigaţi cu trupa Angels: “Dacă economiseam banii din acea perioadă, acum eram o persoană foarte bogată”

Îţi aminteşti cât ai câştigat cel mai mult la un spectacol?

– Aveam mai multe spectacole într-o seară, iar sumele erau colosale. Îţi spun sincer, cred că nici nu ştiam să îi număr. Venind dintr-o familie cu venituri modeste, atunci când am început să câştig bani nu-mi doream altceva decât să vin cu ei acasă, să-i ofer mamei şi să o văd lipsită de griji. Nu ştiam ce bani aduc acasă, dar erau sume foarte mari, eram plătite în sute de dolari la vremea aceea. Mama nu a fost genul care să-mi interzică să-mi cumpăr ceva, ea se ocupa să-i gestioneze, dar în acelaşi timp aveam frâu liber să mă bucur de adolescenţă, să-mi cumpăr şi mie şi surorii mele tot ce ne doream. Sunt o fată crescută de o mamă singură, dar daca ar fi să o iau de la capăt, nu aş schimba nimic.

”Ne gândeam cam câte apartamente, blocuri, puteam să avem dacă ne-ar fi dus mintea puţin”

Dacă ai fi economisit banii din perioada Angels, acum erai o persoană bogată?

– Eram o persoană foarte bogată, chiar vorbeam cu Liviu Vârciu la un eveniment vara asta şi ne gândeam cam câte apartamente, blocuri, puteam să avem dacă ne-ar fi dus mintea puţin să gestionăm banii corect. Regret foarte mult din punctul ăsta de vedere, astăzi trebuia să am o situaţie cu mult mai bună din punct de vedere financiar. Dar este clar că succesul din acei ani ne-a luat pe toţi prin surprindere. Nu cred că mai există vreun interpret care să mai aibă bani din perioada aia. Am fost totuşi nişte adolescenţi fericiţi, care s-au bucurat de viaţă, de toată ţara asta în lung şi în lat, iar la final am rămas cu amintiri nepreţuite.

Monica, la un pas de depresie după destrămarea trupei Angels: “A fost foarte greu şi traumatizant”

Cum a fost când trupa s-a destrămat?

– Pentru mine a fost un şoc, am suferit foarte mult atunci când am aflat că proiectul Angels se termină, nu mai ştiam cine sunt, ce am de făcut, nu mai plecam nicăieri, nu mă mai suna nimeni să-mi fac bagajele că avem spectacole în nu ştiu ce judeţ din ţară. A fost un şoc total, dintr-o dată am simţit că nu mai am prieteni, m-am trezit singură, a fost foarte greu şi traumatizant pentru că nu mai ştiam cine sunt exact.

Mi-a luat mult timp să mă redescopăr şi să mă gândesc ce am de făcut cu mine. Am mai încercat câteva proiecte, dar am realizat că este mai bine să rămân în mintea celor care au iubit Angels într-un mod frumos şi să nu stric, pentru că succesul trupei Angels era imposibil de egalat. Şi atunci, orice aş fi făcut aş fi eşuat, am ales să rămân în televiziune şi să prezint evenimente, a fost aşa ca un pansament.

Costi Ioniță nu o lăsa în cluburi

Aveaţi fani, faimă, succes, dar totuşi eraţi nişte copile. Ce ţi s-a părut cel mai greu în acea perioadă?

– Cel mai greu în acea perioadă a fost că nu aveam voie să ies să mă distrez cu prietenele mele la o discotecă cum era pe vremea noastră, trebuia să am în permanenţă grijă să nu stric imaginea trupei pentru că noi ne numeam “Angels” (îngeri), să nu pară că sunt o adolescent desfrânată care se duce şi se distrează, deşi are doar 14 ani. Trebuia să fiu foarte atentă să nu supăr, să nu dezamăgesc pe nimeni.

Țin minte că odată m-a luat sora mea la discotecă şi acolo am dat nas în nas cu Costi Ioniţă, nici nu mi-a venit să cred că pot avea atât ghinion şi din toate discotecile din Constanţa, să mă întâlnesc tocmai acolo cu Costi. Când m-a văzut, m-a luat şi m-a adus acasă personal, a urcat până la mine în apartament, a stat de vorbă cu mama şi pe urmă mi-a explicat şi mie ce înseamnă trupa Angels, la ce trebuie să renunţ, de ce nu am voie să mă bucur de anumite lucruri. Şi asa aranjată cum eram, am rămas acasă, în pat, lângă mama mea, iar Costi s-a întors la discotecă după ce a făcut o mini şedinţă cu mama la ora 12 noaptea.

Monica și Raluca din trupa Angels se înțeleg bine, acum

– În ce relaţii mai eşti cu fosta colega de trupă, Raluca?

– Ne sunăm ori de câte ori avem nevoie de un sfat una de la cealaltă. Mi-a luat foarte mult timp să accept că ea nu mai vrea să cânte în formula Angels. Chiar zilele trecute mi-a dat un mesaj foarte frumos în care mi-a zis cât de mult mă iubeşte, în care mi-a spus că este conştientă de cât de mult mi-aş dori ca trupa Angels să revină, însă, în acelaşi timp mi-a reamintit că este imposibil, iar ea a ales să cânte un alt gen muzical. Dar sunt foarte mândră că am fost colega ei, iar eu, o fată simplă am fost aleasă de Costi Ioniţă să fac parte din acel proiect. Ţin minte că au fost foarte multe adolescente atunci la casting şi culmea, mama şi sora mea m-au dus cu forţa, dar am fost aleasă, totul s-a întâmplat foarte repede, iar succesul a venit efectiv neaşteptat.