Cum arată și ce meserie are Filotheea Sima de la Gospodar fără pereche. Adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Vasile Grusea: “Am suferit atunci”

Cum arată și cu ce se ocupă acum Filotheea Sima de la Gospodar fără pereche, la 4 ani de la finalul show-ului

Filotheea Sima a avut o relație cu gospodarul Vasile Grusea, după ce s-au cunoscut în cadrul emisiunii . Show-ul a fost difuzat la Pro TV până acum câțiva ani.

La câteva luni după ce s-a terminat reality show-ul, Filotheea și Vasile s-au despărțit. După aceea, fosta concurentă a decis să facă unele schimbări în viața ei.

Între timp, tânăra a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară București. În prezent, Filotheea lucrează ca medic veterinar în Curtea de Argeș.

Pe rețelele sociale, aceasta postează adesea imagini cu diverse animale, dar și cu locațiile pe care le vizitează. Este pasionată și de călătorie așa că a mers în mai multe locuri.

În vara anului trecut, fosta concurentă de la Pro TV a fost în vacanță în Italia, pe insula Capri, un loc de vis. De acolo a postat mai multe fotografii cu peisajele superbe.

Filotheea mai obișnuiește să petreacă timp alături de prietenii ei, dar și să asculte muzică și să meargă la festivaluri, notează . Tânăra postează regulat imagini pe contul său de Facebook.

Filotheea Sima, dezvăluiri despre relația cu Vasile Grusea

Acum ceva timp, tânăra a dezvăluit motivul pentru care ea și Vasile Grusea au decis să se despartă. Cei doi au fost împreună timp de câteva luni și nu s-au căsătorit .

După o vreme, bărbatul a început să aibă o atitudine mai rece față de Filotheea, iar comportamentul său era unul diferit. Vasile i-a propus să se mute împreună, însă ea nu își dorea acest lucru atunci.

“După emisiune am continuat să vorbim, să ne vizităm. Noi tot aveam discuții și eu îi spuneam că nu prea vreau să mă mut la el și atunci am simțit că a început să se îndepărteze de mine, să fie mai rece.

El trebuia să vină la mine de Crăciun, apoi să plecăm împreună la el de Revelion, dar nu a mai venit. Eu am suferit atunci, am plâns, pentru că mă atașasem de el. Mă durea ignoranța asta a lui.

Până la urmă am avut o ocazie, de Bobotează, să mă duc cu cineva până la Chirpăr (aproximativ 30 km de Noișat – satul lui Vasile Grusea). I-am spus că am putea să ne vedem, dacă vine să mă ia.

Noi încă vorbeam, dar el devenise foarte rece. Inițial a zis că nu vine, că are treabă. Am rămas șocată. Până la urmă a venit, dar parcă nici nu s-a bucurat să mă vadă, nici nu m-a îmbrățișat. Parcă era alt om.

Nu mă mai văzuse de trei săptămâni și nici măcar nu petrecea timp cu mine. Am vrut să le facem o vizită unor prieteni și nu a vrut”, a spus ea în cadrul unui interviu pentru , în urmă cu doi ani..

Ulterior, cei doi au avut o discuție în care Filotheea a început să plângă. Aceasta i-a spus fostului partener că nu înțelege atitudinea acestuia și că ar fi fost dispusă să se mute cu el, în cele din urmă. Din răspunsul lui, tânăra a realizat că Vasile a ținut cont de părerea altora atunci când s-a despărțit de ea.

“Ne-am despărțit plângând, amândoi”

Despărțirea a fost grea atât pentru Filotheea, cât și pentru Vasile. Tânăra a încercat să-i spună că nu-i va purta pică și că știe unde o va găsi, în cazul în care își va dori împăcarea.

“A doua zi m-a dus la Sighișoara, de unde am luat trenul. El mi-a cumpărat pizza și un buchet de trandafiri. Ne-am despărțit plângând amândoi.

I-am dat un telefon din tren în care i-am spus să nu mai plângă, pentru că el a ales asta și că dacă vrea să schimbe ceva, știe unde mă găsește, eu nu o să-l blochez, nu o să-i port pică. Eu am făcut tot ce ține de mine, când am văzut că relația noastră se duce de râpă”, a mai povestit ea.

Filotheea a luat în calcul posibilitatea ca Vasile să fi avut pe altcineva, pentru că avea o atitudine ciudată. Mai exact, acesta își ascundea telefonul și dormea cu el sub pernă.

“Nu știu, dar când am fost la el își ascundea telefonul. I-am cerut să fac poze și a zis că nu mi-l dă. Noaptea a dormit cu el sub pernă, ceea ce m-a făcut să bănuiesc că are pe altcineva.

Nu știu exact motivul răcelii lui, poate a analizat lucrurile după o perioadă și și-a dat seama că nu ne potrivim. Știa că eu nu prea vreau să mă mut acolo, poate doar o perioadă”, a mai dezvăluit ea.

Cu toate că despărțirea a durut-o foarte tare, Filotheea spune că relația a fost una foarte frumoasă. În cele câteva luni în care au fost împreună, Vasile i-a oferit flori și i-a făcut diverse surprize.