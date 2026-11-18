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Descoperă în paragrafele următoare cum arată și ce meserie are, în realitate, iubita lui Petru Popescu. Tânărul, care este noul fotbalist al lui FCSB, a organizat o cerere în căsătorie deosebită pentru partenera sa de viață.

Cu ce se ocupă viitoarea soție a lui Petru Popescu

Petru Popescu (24 ani) este . Contractul urmează să fie semnat pentru suma de 250.00o de euro, atacantul din Republica Moldova având o poveste de viață foarte interesantă. A vândut mașini din Germania și a stat doi ani fără să evolueze pentru vreun club.

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A fost la un pas să ajungă la Unirea Slobozia, însă nu s-a mai concretizat nimic. Tânărul a practicat atletismul, artele marțiale și fotbalul pe plajă. Fotbalistul care a jucat până acum pentru Petrocub Hîncești o duce foarte bine și în planul amoros. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o tânără superbă.

O șatenă pe nume Victoria (26 ani) este cea care l-a cucerit și pe care a cerut-o deja de soție. Cererea specială a avut loc la finalul anului trecut, în luna decembrie. Momentul inedit s-a desfășurat în timpul vacanței pe care cei doi au petrecut-o în Bali, după numai un an de relație. Cel care a dat vestea cea mare a fost chiar sportivul.

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Ulterior, Petru Popescu a dezvăluit că se pregătește de nuntă cu aleasa inimii sale, care este o femeie de afaceri de succes. Logodnica fotbalistului activează în domeniul frumuseții. Ea deține un salon specializat în servicii de manichiură și pedichiură în centrul orașului Chișinău, conform . „Ne cunoaștem și formăm un cuplu de un an, timp în care am fost nedespărțiți. Relația noastră a evoluat natural, iar acest pas a venit firesc. Surpriza a fost pregătită în câteva zile, știind exact ce îi place”, a spus sportivul, pentru aceeași sursă.

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Petru Popescu, pregătit să facă pasul cel mare cu iubita sa

„Nunta este un plan pentru viitorul apropiat, însă momentan ne bucurăm pe deplin de acest moment special”, a completat fotbalistul care vine la București cu mașina pentru a semna cu . Petru Popescu este însoțit de mai multe persoane, însă nu și de partenera de viață. Cel mai probabil Victoria a rămas în Republica Moldova pentru a se ocupa de afacerea pe care o administrează. Cu siguranță, în perioada următoare tânăra îi va fi alături și îl va susține în această nouă etapă a carierei sale profesionale.

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Jucătorul se va bucura de un salariu uriaș din partea clubului lui Gigi Becali. La Petroclub câștiga 4.000 de euro pe lună, însă reprezentanții săi au solicitat un salariu dublu. În schimb, va primi 10.000 de euro pe lună. În altă ordine de idei, atacantul este o persoană discretă, care preferă să-și țină conturile de socializare private.