Cum arată și cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume. La doar 26 de ani are o carieră impresionantă

ADVERTISEMENT

Fotbalul nu mai este de multă vreme doar pentru bărbați. Vezi mai jos cum arată și cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Ana Maria Markovic este o tânără originară din Elveția care face furori cu aparițiile sale.

Sportiva, considerată cea mai frumoasă fotbalistă de pe glob

Ana Maria Markovic este o blondă superbă, cu forme apetisante care joacă pe postul de atacant. Are o înfățișare plăcută care te trimite imediat cu gândul la podiumurile de modă, însă meseria sa este cu totul alta.

ADVERTISEMENT

Joacă fotbal încă din copilărie, pasiune pe care a descoperit-o la o vârstă fragedă. A muncit enorm pentru a ajunge unde este în momentul de față, drept dovadă că are o carieră impresionantă. E considerată cea mai frumoasă din lume din acest sport.

La doar 26 de ani reușește să întoarcă toate privirile. În plus, are 2,8 milioane de urmăritori doar pe contul de Instagram, acolo unde își ține fanii la curent cu ultimele informații din viața sa. Recent, .

ADVERTISEMENT

Evoluează la același club cu care a semnat și sora sa, Kristina. Mai exact, este vorba de Brooklyn FC, unde sora încântătoarei Ana Maria Markovic a ajuns în anul 2022. Blondina este foarte fericit cu acest pas decisiv din cariera sa.

ADVERTISEMENT

Cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume

Ana Maria Markovic s-a născut în Elveția din părinți de origine croată. Sportiva este pasionată de fotbal de mică. A început să joace în copilărie. A plecat din țară la 12 ani, evoluând de-a lungul timpului pentru echipe importante, cum ar fi FC Zurich și Grasshopper, unde a stat 4 ani.

După ce s-a făcut remarcată pe teren a decis să plece mai departe. A schimbat națiunea, deși nu a fost o alegere de lungă durată. a semnat cu gruparea portugheză Braga, însă nu a stat prea mult aici.

ADVERTISEMENT

A reziliat contractul după numai 3 meciuri în care a intrat pe teren. Se pare că a făcut acest pas din cauza frustrărilor pe care le-a întâmpinat, dar și pentru că se despărțise de partenerul de viață. A pus punct relației cu fotbalistul Tomas Ribeiro, în vara lui 2024.

Potrivit , cuplul a locuit împreună înainte ca sportivul să se transfere la Farnese. Ana Maria Markovic, marcată de durerea pierderii iubitului, a subliniat totuși că este recunoscătoare pentru șansa primită la Braga.

„Uneori lucrurile nu merg conform planului. După doar o jumătate de sezon, am decis să plec de la SC Braga. A fost o călătorie scurtă, dar intensă, cu suișuri și coborâșuri, dar una în care am putut să cresc și să mă dezvolt mult ca fotbalistă.

„Cea mai bună parte? Cu siguranță, coechipierii mei! Vă mulțumesc pentru sprijin, spiritul de echipă și toate momentele minunate de pe teren și din afara lui – sunteți uimitori!”, a declarat superba jucătoare de fotbal, mai arată sursa citată.