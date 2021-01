Cum arată și cine este iubita lui Luis Gabriel, manelistul care a cucerit țara cu „Toate diamantele”

Luis Gabriel are cui să îi ofere toate diamantele! Una din revelațiile anului trecut în lumea manelelor, un nume care se anunță unul puternic în 2021, când se așteaptă să aibă și mai mare succes, are inima ocupată.

Luis Gabriel are o relație de iubire chiar cu artista cu care cântă, Haziran, de aici și completarea perfectă din videoclipurile celor doi. Olteanca și manelistul formează unul din cele mai noi cupluri din lumea manelelor, iar despre povestea lor de amor a vorbit chiar focoasa șatenă.

Mesajul postat de Haziran i-a uimit pe toată lumea, chiar dacă mulți bănuiau deja că între cei doi e mai mult decât o relație strict profesională.

Luis Gabriel se iubește cu Haziran

„Vă dorim un an nou fericit plin de realizări! ❤️ Vă promitem la rândul nostru că vă vom surprinde cu realizări și proiecte frumoase așa cum v-am obișnuit, alături de omul care ne-a deschis toate porțile până acum si care ne-a adus in stadiul in care suntem acum @ionutcercel.oficial! Am pornit împreună pe cel mai frumos drum și așa vom continua și anul acesta și mulți ani de acum înainte! ❤️ La mulți ani tuturor!

Vă pupăm și vă mulțumim pentru toată susținerea și iubirea pe care ne-o oferiți! Si separat de toate acestea, vreau sa îi mulțumesc omului care îmi este alături zi de zi pentru toată fericirea pe care mi-o oferă! Omul alături de care trăiesc cele mai frumoase momente din viața mea! ❤️ Te iubesc, diamantul meu @luisgabriel.music #diamantulsiperla”, este mesajul postat pe Instagram de Haziran.

Cine este manelistul care a rupt Youtube-ul în două cu melodia „Toate diamantele”

Despre Luis Gabriel, FANATIK a oferit în exclusivitate informații anul trecut, după ce melodia „Toate diamantele” a făcut furori pe Youtube. Luis Gabriel Tudor, pe numele său din buletin, are 22 de ani și este din București, al cărui talent muzical a fost descoperit de Ionuț Cercel.

Luis este un tânăr care provine dintr-o familie bună din Capitală, care a crezut din prima clipă în succesul său. Deși a cochetat de mic cu muzica, anul său de glorie a fost 2020, atunci când muzica sa a sunat în toate difuzoarele, iar pentru 2021 acesta are pregătite o serie de surprize.

