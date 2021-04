Kitty Cepraga a revenit în România și a vorbit despre viața ei din prezent și cu ce se ocupă, dar și cum a fost pandemia de coronavirus pentru ea. Blondina a rămas blocată cu fiica ei în țară din cauza restricțiilor impuse de autorități.

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Cristina Cepraga, pe numele ei real, a povestit ce proiecte are în plan profesional, dar și personal, pentru că ar mai vrea un copil.

Vedeta a fost nevoită să-și ducă fetița la o grădiniță cu predare în limba italiană din București, din moment ce nu s-a putut întoarce în Italia luni bune, țară în care locuiește de 17 ani.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Kitty Cepraga, după ce a revenit în România

Kitty Cepraga are în plan noi proiecte profesionale, pe care i le-a dezvăluit prezentatorului de la Pro TV. Actrița va merge să filmeze, pentru prima oară, în Italia, unde are și câteva campanii umanitare, ce au ca scop lupta împotriva rasismului.

„Acum merg pentru prima dată (n.r. în pandemie) să filmez în Italia. Sunt ocupată în campanii umanitare în Italia care luptă împotriva rasismului. Sunt fericită să fiu producător și în muzică, nu numai în scurtmetrajele mele”, a dezvăluit Kitty Cepraga în cadrul emisiunii „La Măruță”.

În plus, vedeta ar mai vrea și un al doilea copil, mai ales că și ea are un frate și crede că ar fi bine pentru fetița ei, Aurora, să mai aibă pe cineva. Micuța este foarte cuminte și a învățat deja și limba română, vorbind deja italiană.

„Eu am un frate. Mi-ar plăcea să aibă o sora sau un frate. Eu sunt norococoasă, că nu am avut bone în Italia, copilul ăsta a fost tot timpul cuminte. A învățat și limba română pe lângă italiană”, a mai spus Cristina Cepraga.

Kitty Cepraga, blocată cu fiica ei în România

În primele zile din luna martie 2020, Kitty Cepraga și fetița ei, Aurora, au venit în România pentru a-i vizita pe bunici, însă vizita s-a transformat într-o ședere mai bine de un an, nemaiputând să revină în Italia din cauza cazurilor de infectare cu coronavirus, care creșteau de la o zi la alta.

„Noi am venit în primele zile din luna martie în vizită la bunici, pentru două săptămâni, şi iată că a venit toată drama asta mondială peste noi şi lockdown-ul implicit, drept urmare am rămas în România, a fost destul de ciudat.

Am fost, totuşi, privilegiate, pentru că am stat la curte, am fost răsfăţate cu mâncăruri minunate în fiecare zi”, a declarat Kitty Cepraga pentru OK! Magazine, în vara nului trecut.