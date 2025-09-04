Sport

Cum arată și cu ce se ocupă cumnatele lui Messi. Antonela Roccuzzo, soția starului internațional, mai are două surori

În ce domenii activează cele două cumnate ale lui Lionel Messi. Antonela Roccuzzo, soția starului argentinian, are o relație foarte bună cu surorile ei.
Claudia Şoiogea
04.09.2025 | 16:30
Cum arata si cu ce se ocupa cumnatele lui Messi Antonela Roccuzzo sotia starului international mai are doua surori
Cine sunt surorile Antonelei Roccuzzo, soția lui Lionel Messi. Sursa foto: Hepta

Cum arată surorile Antonelei Roccuzzo, soția lui Messi. Faimosul fotbalist are două cumnate care, deși nu sunt în lumina reflectoarelor, sunt mereu prezente în viața Antonelei. Iată cu ce se ocupă acestea!

Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, are două surori

Lionel Messi și Antonela Roccuzzo formează unul dintre cele mai solide cupluri din lume. Starul internațional s-a căsătorit cu iubita lui din copilărie în 2017, demonstrând că iubirea adevărată există.

Pe lângă faptul că este unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile, Messi este un soț devotat și un tată atent pentru cei trei copii ai săi. Este, de asemenea, atent la nevoile familiei sale și încearcă să își facă mereu timp pentru cei dragi.

Ori de câte ori îi permite programul, Messi preferă să stea alături de soția, copiii lui, dar și de ceilalți membri ai familiei. Pentru starul argentinian a devenit un obicei ca sărbătorile să fie petrecute alături de cei dragi, iar astfel de ocazii le permit fanilor să îi cunoască pe toți membrii familiei.

Cine sunt surorile Antonelei Roccuzzo

Antonela Roccuzzo are două surori, Paula Roccuzzo și Carla Roccuzzo. Soția lui Lionel Messi are o relație frumoasă cu surorile sale, Paula și Carla. Cele trei surori se înțeleg de minune și au o relație specială, în ciuda programului încărcat al fiecăreia dintre ele.

Legătura specială dintre ele a fost confirmată și de Patricia, mama lor. Într-un interviu pentru Hola Argentina, mama Antonelei a spus că toate trei surorile au o relație apropiată. Ea a dezvăluit că fiicele sale se susțin reciproc, deși locuiesc la distanță.

Cu ce se ocupă Carla Roccuzzo, cumnata lui Messi

Carla Roccuzzo este o persoană discretă, dar a devenit cunoscută datorită surorii sale, Antonela. Carla este chirurg și a studiat medicina la Universitatea Națională din Rosario. Fanii au putut să o vadă adesea în tribune alături de surorile sale, susținând Argentina. Chiar dacă este sora celebrei Antonela Roccuzzo, Carla continuă să ducă o viață discretă.

În 2023, Carla s-a căsătorit cu iubitul său, Derek Piplo. Cei doi au planificat nunta de Crăciun, astfel încât toată familia să poată participa la ceremonie. Messi și Antonela au au lipsit nici ei de la eveniment. De asemenea, poate că nu mulți știu, dar Carla a fost una dintre domnișoarele de onoare ale Antonelei atunci când aceasta s-a căsătorit cu Messi.

Cu ce se ocupă Paula Roccuzzo, sora cea mare a Antonelei Roccuzzo

Paula Roccuzzo este sora mai mare a Antonelei Roccuzzo. Similar Carlei, Paula este o persoană discretă, care preferă să se concentreze asupra familiei și a carierei. Paula este mama a doi băieți, iar iubirea pentru copii a determinat-o să își găsească adevărată pasiune.

Împreună cu mama ei, Paula Roccuzzo a pus bazele unui brand de haine pentru copii. Într-un interviu mai vechi, sora Antonelei Roccuzzo a povestit cum a început povestea Enfans și cum a ajuns să facă haine pentru cei mici.

„Totul a început după venirea pe lume a nepotului meu, Thiago. Când Antonela a început să descopere lumea maternității cu primul ei copil, a început să se intereseze de tot ce ține de copii, inclusiv de haine. Apoi, a început să lucreze împreună cu verișoara noastră, Andrea, care este designer vestimentar.

Antonela a început să studieze Designul la Camera Industrială Argentineană de Îmbrăcăminte, dar, chiar dacă nu l-a terminat, știa multe lucruri. Eu am fost ultima care m-am alăturat proiectului, când s-a născut primul meu copil, Felipe. Și, cu ajutorul mamei, proiectul a început să prindă contur.”, a povestit Paula Roccuzzo, pentru Hola Argentina.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
