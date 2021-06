Cum arată și cu ce se ocupă fiica Andreei Berecleanu. Din ce face bani Eva la 19 ani

Andreea Bercleanu are o fiică de 19 ani din căsnicia cu Andrei Zaharescu, iar aceasta este foarte frumoasă și îi seamănă perfect mamei sale. Aceasta face singură bani, tocmai datorită frumuseții sale.

Cum arată și cu ce se ocupă fiica Andreei Berecleanu

Eva Zaharescu are 19 ani și este plecată la studii în Londra, încă din anul 2018. Aceasta este faimoasă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de foarte mulți oameni.

Pe Instagram, de exemplu, Eva are 20.000 de urmăritori și postează foarte des, unele dintre poze fiind chiar unele provocatoare. De asemenea, fiica Andreei Berecleanu are o altă pasiune, pentru care este și plătită.

Eva Zaharescu este model și această pasiune a sa îi aduce și bani. Totuși, nu a făcut din aceasta un job full-time, pentru că trebuie să își termine studiile.

seamănă foarte bine cu mama sa și putem spune că i-a moștenit frumusețea. În unele imagini, cele două arată ca niște picături de apă.

Andreea Berecleanu, uimită de frumusețea fiicei sale

Cert este că aceasta este foarte frumoasă, lucru pe care îl spune chiar mama ei, care mărturisește că, uneori, este surprinsă de superbitatea propriei sale fiice.

„Când mă uit la o poză de-a Evei, fiica mea, cum e aceasta sau altele, sau când o văd în realitate, atunci realizez ce înseamnă frumusețea. Un părinte, oricât de obiectiv ar fi, își vede copilul frumos.

Eu și subiectivă, și obiectivă, și critică, și dacă nu ar fi a mea, o văd frumoasă. Și este! Dar nu o luați ca pe o laudă, e o constatare.

Cu toate acestea, îi spun adesea că frumusețea e trecătoare și nu e suficientă. Eva, tu știi cât de frumoasă ești”, declara Andreea Berecleanu.

Totuși, relația cu fiica sa adolescentă a avut și unele perioade mai grele, rebele, dar acestea au trecut, iar se declară mulțumită în legătură cu direcția de viață a fiicei sale.

„Dar am trecut de perioada aceea mai rebelă, mai sălbatică, în care bineînțeles că ei le știu pe toate. Am citit foarte multe cărți referitoare la această perioadă și am înțeles că trebuie ca noi, părinții, să avem răbdare.

Acesta este un sfat pe care îl dau părinților care urmează să treacă prin această perioadă”, spunea Andreea Berecleanu.