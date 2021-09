Cum arată și cu ce se ocupă Ivona Beatrice, fiica lui Ivan Patzaichin. Gestul făcut după ce tatăl ei a murit

Femeia în vârstă de 44 de ani este distrusă de durere după ce legendarul canotor și-a pierdut viața din cauza unei boli nemiloase. era internat de trei luni la Spitalul Elias din Capitală.

Ivona Beatrice a făcut un gest emoționant după moartea regretatului său tată, care a decedat la vârsta de 71 de ani. Aceasta și-a schimbat fotografia de profil de pe pagina de Facebook cu una neagră, de doliu.

Gestul denotă durerea uriașă care este zilele acestea în sufletul fiicei lui Ivan Patzaichin, după ce organismul vedetei a cedat după o luptă grea cu cancerul pulmonar.

Cine este fiica regretatului Ivan Patzaichin. Are un singur copil

Ivan Patzaichin are un singur copil cu partenera sa de viață, Georgiana, cu care și-a unit destinul în anul 1976. Un an mai târziu avea să vină pe lume fiica sa, cu care sportivul a avut o relație specială.

Olimpicul a avut mereu numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, care i-a schimbat complet viața atunci când aceasta s-a născut.

„Cel mai important moment din viața mea este nașterea fiicei mele, Ivona. Evident, sunt și momentele din carieră: cele cinci olimpiade, medaliile, victoriile obținute în numele țării mele”, spunea Ivan Patzaichin în trecut.

Legendarul canotor a mărturisit la un moment dat că este mândru de unicul său copil. Ivona Beatrice lucrează la Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

Mai exact, fiica regretatului sportiv este președintele unei comisii de evaluare a unităților spitalicești, iar în urmă cu ceva vreme scotea la iveală obiceiurile părintelui său.

Ivan Patzaichin, relație specială cu unica sa fiică, Ivona Beatrice

Ea a povestit la momentul respectiv care este legătura pe care o are cu părinții, dar și care sunt tradițiile de care țin cont an de an, la aniversările lor.

„Se trezește, uneori, dis-de-dimineață, bea o cafea, după care mai apucă și mai doarme o oră, două. Câteodată se întâmplă să adoarmă seara la televizor. Eu și mama îi respectăm orele de odihnă.



În fiecare an, când ne sărbătorim zilele de naștere, ne facem cadouri la ora 12 noaptea fix! Este deja o tradiție în familia noastră”, a mărturisit Ivona Beatrice pentru .

Tot fiica sportivului povestea în trecut că regretatul Ivan Patzaichin s-a tuns de-a lungul anilor la aceeași frizeriță. În plus, vedeta era cel care pregătea întotdeauna peștele, nimeni nu avea voie în bucătărie.

Mai mult decât atât, era îndrăgostit de grădinărit și a cultivat foarte multe plante în grădina sa. De asemenea, i-au plăcut foarte mult florile.