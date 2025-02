Cum arată și cu ce se ocupă la doar 18 ani, fiica cea mai a Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur. Sofia e de o frumusețe răpitoare și studiază de acasă de la 9 ani

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur preferă discreția când vine vorba de viața lor de familie, dar împărtășesc cu publicul momente speciale. Își documentează mutarea la țară și reușitele copiilor, bucurându-se de un stil de viață liniștit, departe de agitația orașului. Cei trei copii ai lor cresc într-un mediu autentic, iar părinții le oferă libertatea de a se dezvolta armonios.

Fiica cea mare a lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru este majoră

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru formează un cuplu de aproximativ două decenii, relația lor luând naștere după ce artista s-a despărțit de Călin Goia – solistul trupei Volaj. Cei doi au evoluat împreună și ți-au ținut viața de familie departe de lumina reflectoarelor.

Totuși, nu pot să nu se mândrească cu cei trei copii ai lor. Sofia, care recent a împlinit 18 ani, și Kadri – de nouă ani, sunt copiii lor biologici. Însă,

Deși au vârste fragede, toți trei bifează reușite pe bandă rulantă. Sofia – cea mai mare dintre toți, a moștenit frumusețea de la mama sa, dar și talentul și pasiunea pentru film de la Dragoș Bucur.

Sofia are părul blond și ochii verzi, iar când vine vorba despre carieră, calcă pe urmele tatălui său. A contribuit împreună cu acesta la scenariul serialului Delta Neagră, în care au și jucat împreună. În plus, nu de mult, Sofia a apărut și într-un videoclip al lui Mario Fresh.

Copiii lui Dragoș Bucur studiază de acasă

Chiar dacă mulți ar fi surprinși să audă asta, Sofia nu mai merge la școală de când avea nouă ani. De fapt, toți cei trei copii ai lui Dragoș Bucur și ai Danei Nălbaru studiază în sistem homeschooling.

Sofia urmează un sistem de educație alternativ, fiind înscrisă la o școală unde merge doar pentru examene. Restul timpului îl petrece studiind acasă, după un program adaptat nevoilor ei.

„Sunt mult mai mulți oameni care își educă copiii în homeschooling decât crezi. Și atunci erau. Sofia are 17 ani și a început homeschooling-ul când avea 9 sau 10 ani. Erau mulți și atunci, dar nu se vorbea, pentru că nu apăruse cineva – persoană publică – despre care să se și știe.

Este mult mai simplu decât vă închipuiți. Este mult mai normal după ce te obișnuiești. Părerea mea este că dacă părinții au timp la dispoziție este mult mai bine pentru relația dintre ei și copii”, a dezvăluit Dragoș Bucur, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

De curând, toată familia s-a mutat la țară

În plus, fiica cea mare a lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, are un program încărcat. „Sofia se trezește la 5.30 dimineața, ca să se ducă la antrenament. Face BJJ – brazilain jiu jitsu. Ea alege să se trezească așa, ca să se ducă cu autobuzul la antrenamente. Poți să alegi să aibă o programă. Sofia are o programă”, a mai spus actorul.

De la începutul lui 2024, Dana Nălbaru, Dragoș Bucur și copiii au renunțat la aglomerația orașului și s-au mutat la țară, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș. La noua viață s-au adaptat rapid,