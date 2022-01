Cum arată și cu ce se ocupă micuța Ionela din Inimă de Țigan. De ce a renunțat la actorie

Serialul Inimă de Țigan, difuzat în urmă cu 13 ani, a fost un adevărat succes.

Printre personajele foarte îndrăgite s-a numărat și Ionela, nepoata lui Luca Stângaciu (Vlad Zamfirescu).

Maria Panait are cum 23 de ani. Nu a dorit să devină actriță. Este fotomodel și studentă la Academia de Studii Economice din București.

Maria Panait a apărut pe micile ecrane în una dintre cele mai îndrăgite telenovele, Inimă de Țigan. Avea doar 10 ani și a jucat rolul Ionelei, nepoata lui Luca Stângaciu interpretat de Vlad Zamfirescu. Atunci a avut ocazia să stea aproape de români. Gheorghe Dinică, , Florin Zamfirescu, Florina Cercel, Denis Ștefan sau Andreea Pătrașcu.

Fiica Lizei Panait nu și-a dorit însă niciodată să ajungă actriță și nici să calce pe urmele mamei ei. A decis să aleagă o altă meserie.

“Sunt studentă la Academia de Studii Economice (ASE), Administrarea Afacerilor cu predare în limba engleză. De mică am vrut să merg la ASE. Am ales această facultate fiind convinsă că mă va ajuta, lucru care s-a și întâmplat.

Toată lumea are nevoie de educație financiară. Am zis că nu vreau să fiu model, dar nu am zis niciodată că nu aș vrea să fiu designer. Acum m-am decis”,

Maria îi este alături mamei sale tot timpul și a observat de mică cum se administrează o firmă. Liza Panait este tare mândră de fiica ei și are doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.

“Noi suntem într-un business unde sunt foarte multe probleme. Ea este martoră la tot: și când dăm ratele la credit, și când ne împrumutăm, și când nu avem bani, și când avem, și când dăm taxele la stat.

Ea simte toate frământările acestea fiind acolo. Câteodată este normal să i se pară foarte greu pentru că nu este un business foarte ușor de făcut”, a spus creatoarea de modă.

Maria Panait este și model și a urcat pe podium la fiecare prezentare de modă a mamei sale.