Cum arată și cu ce se ocupă sora lui Mircea Badea. Naty este o femeie foarte frumoasă și are o carieră de invidiat

Mircea Badea este cel mai acid și mai controversat prezentator de televiziune, dar puțină lume știe că are o soră la fel de inteligentă. Natalia Badea lucrează la același post de televiziune și se poate lăuda cu o carieră de succes, având locuri de muncă foarte bine plătite.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este și cu ce se ocupă Naty Badea, sora prezentatorului de la Antena 3

Prezentatorul „În gura presei” de la Antena 3, Mircea Badea, are o soră la fel de celebră chiar dacă nu apare pe micile ecrane. Natalia Cristina Badea nu este numai frumoasă, dar și foarte deșteaptă. Scriitoare, jurnalistă, translator la Cotroceni și profesoară de italiană sunt doar câteva dintre realizările cu care se poate mândri la ora actuală.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Sora celebrului prezentator, Naty, are 40 de ani și lucrează în prezent la Antena 3 unde spune că a ajuns chiar dinainte de a se inventa postul. Femeia mărturisește că munca sa nu este una ușoară, ci mai degrabă o consumă enorm, mai ales că începe programul la 6:00.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Sunt producător la Antena 3 de când s-a inventat postul. Am venit aici cam cu șase luni înainte de prima emisie. Era încă moloz pe jos. Dintotdeauna sunt la Antena 3. Sunt producător al emisiunii Previziuni. Încep serviciul la ora 06.00, în zori. Ne adunăm cu toată echipa, pregătim subiectele, imaginile, tot ce trebuie.

Noi avem și foarte multe rubrici. Este o emisiune grea. Apoi stau trei ore în emisie în regim de direct. Este o muncă destul de grea și mă consumă mult. După o zi mai dificilă, cu multe breaking news-uri, te simți cam epuizat”, a declarat sora lui Mircea Badea pentru dcnews.ro.

ADVERTISEMENT

Natalia, despre avantajele și dezavantajele de a fii sora lui Mircea Badea

Natalia Badea este, așadar, producător la Antena 3, acolo unde lucrează ca prezentator și celebrul ei frate, Mircea. Femeia spune că nu are un statut preferențial, dimpotrivă precizând că de-a lungul anilor a avut mai mule dezavantaje, decât avantaje pentru că este sora realizatorului „În gura presei”.

Înainte de a ajunge în televiziune, Naty, a ocupat un post la fel de important, a fost translator la Cotroceni în perioada în care președinte era Emil Constantinescu. Singura soră a lui Mircea Badea mărturisește că i-a plăcut acest loc de muncă, mai ales că a avut ocazia de a-l cunoaște pe Papa Paul al II-lea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Când a venit Papa Ioan Paul al II-lea, am fost translatorul președintelui Emil Constantinescu în toate pregătirile și negocierile care s-au purtat atunci. Timp de patru ani am lucrat ca translator la Cotroceni”, a povestit Naty, la „Sinteza zilei” de la Antena 3, informează divahair.ro.

Natalia Badea este la origini profesoară, însă în prezent se mândrește că una dintre pasiuni i-a adus succes, și anume scrisul. Femeia a scos până la ora actuală trei cărți, ultima fiind scrisă integral pe telefonul mobil. Romanul „Rămâi cu bine! Rămâi cu mine!” prezintă o poveste de dragoste, declarând că principal ei critic a fost chiar mama sa care lucrează ca redactor de carte.

ADVERTISEMENT

„Împlinesc o vârstă rotundă și mi-am dăruit un autoroman. Am zis să îl scot acum. L-am scris tot pe telefonul mobil. Am încercat pe foi, am încercat pe laptop, dar nu am reușit. M-am gândit să îi și contactez pe cei de la Cartea Recordurilor să îi întreb dacă a mai făcut cineva așa.

Romanul are șapte povești de iubire, o singură protagonistă, Clara Stănescu și fiecare poveste are o etichetă. Ea organizează o cină misterioasă. Finalul este unul foarte neașteptat”, a declarat Natalia la Sinteza zilei, potrivit sursei citate mai devreme.

Natalia Badea a mai scris și alte două volume de poezii de care este foarte mândră „Sunt Aici!” şi „Sunt încă Aici”. Mai mult decât atât, sora renumitului prezentator a câștigat „Premiul de Debut 2017”, oferit de filiala Brașov a Uniunii Scriitorilor din România pentru primul său volum de poezii.

Natalia Badea se poate considera o femeie fericită și împlinită din toate punctele de vedere, fiind și mama unei fetițe pe nume Ana care iubește dansurile și portul popular.