Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Dan Capatos. Monica apare rar în spațiul public

Dan Capatos este un prezentator cunoscut în România, dar soția acestuia duce o viață discretă. Monica preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Realizatorul TV a postat, de curând, o imagine cu aceasta.

Cum arată soția lui Dan Capatos. Monica nu apare prea des în public

Printre cei mai cunoscuți prezentatori din România se numără , de la Antena Stars.

Cu toate că apare aproape zilnic la televizor și este o persoană publică atât de cunoscută, nu la fel se poate spune și despre soția prezentatorului.

Dan Capatos a postat, recent, o imagine în care apare alături de soția lui. Cei doi au mers la un eveniment și au fost fotografiați în ținute elegante.

Monica Capatos a purtat o rochie neagră, lungă, cu umerii goi, cu părul strâns și machiată simplu, dar cu trăsăturile scoase în evidență. La rândul lui, Dan Capatos a purtat un sacou elegant, cu pantaloni casual și pantofi sport albi.

“La plimbare…”, este descrierea pe care prezentatorul TV în descrierea imaginii de pe . Cei doi au primit numeroase complimente din partea altor utilizatori.

“Auzi? Trasmite-i nevestei că she looks better than ever! Thanks in advance”, a fost comentariul lăsat de Raluca Lăzăruț la imaginea postată de Dan Capatos.

Alți utilizatori au remarcat cât de bine arată partenera de viață a prezentatorului, menționând că postează destul de rar imagini cu aceasta.

“Sunteți frumoși!”, “O vedem rar… e superbă! Sunteți faini!”, “Ce soție frumoasă aveți!”, “Superbi! Supli, eleganți, felcitări!”, au fost câteva dintre comentariile utilizatorilor.

Cum a cunoscut-o Dan Capatos pe actuala soție

Atunci când s-au cunoscut, lui lucrau în presa scrisă, dar fiecare dintre ei avea o altă relație la momentul respectiv. Mai mult, Monica era pe punctul de a se căsători cu partenerul de atunci.

“Suntem de mulți ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente.

Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, a spus Dan Capatos în .

Soția lui Dan Capatos este jurnalist de profesie. Aceasta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, motiv pentru care nu apare foarte des în spațiul public.