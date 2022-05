Cum arată și cu ce se ocupă tatăl lui Cătălin Măruță: „Voiam să fiu și eu ca el”

Cătălin Măruță și-a sărbătorit astăzi tatăl, pe Constantin Măruță, de Sfinții Constantin și Elena. Prezentatorul TV a ținut să împărtășească cu prietenii virtuali o imagine alături de tatăl său, cel care i-a fost o adevărată inspirație în viață.

Tatăl lui Cătălin Măruță, sărbătorit de Sfinții Constantin și Elena

Tatăl lui Cătălin Măruță a fost unul dintre sărbătoriții acestei zile, așa că prezentatorul de la Pro TV nu a ratat ocazia de a se lăuda cu părintele său pe rețelele de socializare.

De asemenea, Cătălin Măruță a ținut și să le ureze tuturor sărbătoriților toate cele bune cu ocazia acestei sărbători.

”La mulți ani, tată! La mulți ani tuturor celor sărbătoriți azi, cu numele de Constantin și Elena! Să fie o zi pe placul vostru, cu mult soare și oameni dragi aproape!”, a scris Cătălin Măruță.

Cu ce se ocupă părinții lui Cătălin Măruță. Din ce face bani tatăl acestuia

a mărturisit chiar că își dorea să fie ca tatăl lui. Tocmai din acest motiv, prezentatorul a decis să dea la Facultatea de Drept.

Văzându-l pe tatăl său mergând la tribunal, același lucru voia să îl facă și tânărul Cătălin Măruță, după cum dezvăluia chiar el.

a fost statistician și a lucrat la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Atât tatăl, cât și mama acestuia, sunt pensionari de mulți ani.

,,Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător.

De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latura foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp. Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie”, a declarat prezentatorul într-un interviu pentru